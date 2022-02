Aprilia streeft naar stabiliteit: “Staan er heel goed voor”

Aleix Espargaro is al jaren een vaste waarde bij Aprilia. Hij scoorde vorig seizoen het eerste podium van het merk in de MotoGP. Het tweede zitje leverde daarentegen veel commotie op. Namen als Scott Redding, Lorenzo Savadori en Andrea Iannone passeerden de revue, maar niemand was succesvol. Het vertrek van Maverick Viñales bij Yamaha kwam als een zegen voor de Italianen, die daarmee een topcoureur binnenhaalden. De Spanjaard is negenvoudig racewinnaar, maar heeft ook zo zijn problemen gehad. Met het oprichten van een werkgroep en het aantrekken van trainer Fabrizio Manzini heeft het team wel een signaal gegeven richting Viñales: men is serieus over het laten slagen van deze samenwerking.

Als het aan Rivola ligt, hoeft Aprilia ook niet de markt op om andere rijders aan te trekken: “Ik denk dat we twee van de sterkste rijders van het veld hebben”, vertelt Rivola in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Dat meen ik echt, daardoor ligt de druk nu bij de engineers om een goede motor te bouwen.” Espargaro is samen met Andrea Dovizioso een van de oudste rijders op de MotoGP-grid, maar volgens Rivola zit er vooralsnog geen sleet op bij de 33-jarige coureur uit Granollers. “Als hij zo blijft presteren zie ik geen reden om niet met hem door te gaan”, stelt de teambaas. “Wanneer Aleix zelf ook graag door wil, dan zullen we daar heel graag aan meewerken.”

"We weten wat we aan elkaar hebben"

Gevraagd naar de sterke punten van de oudste Espargaro, zegt Rivola: “Hij is een van de fitste coureurs op de grid en hij geeft alles om succesvol te zijn met Aprilia. Dat zijn voor ons twee belangrijke ingrediënten. We kennen elkaar goed en weten ook precies wat we aan elkaar hebben. Hij kan soms fel zijn als er iets verkeerd gaat, maar dat is goed.” Ook Viñales zou fysiek op de toppen van zijn kunnen moeten zijn de komende jaren, het team wil hem er graag bij houden: “Hij heeft de perfecte leeftijd en kan ons nog vele jaren helpen.”

Het team kwakkelde jaren met de machines, maar de test in Sepang was veelbelovend. De 2022-versie van de RS-GP was op tijd klaar voor de eerste test en daar kwamen amper problemen met de betrouwbaarheid aan het licht. Ook in de tijdenlijsten maakte Aprilia indruk, duidend op de grote stap die men in Noale gemaakt heeft.