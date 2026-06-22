Aprilia zegt dat eerdere incidenten aanleiding waren voor het beroep tegen de schorsing van Marco Bezzecchi

Aprilia zegt dat het heeft besloten in beroep te gaan tegen de uitsluiting van Marco Bezzecchivan de Grand Prix van Tsjechië vanwege eerdere incidenten waarbij andere coureurs mildere straffen kregen voor fysiek wangedrag.

De leider in het kampioenschap werd zondag uitgesloten van de race in Brno nadat hij tegen het einde van de sprint een baancommissaris had geraakt. De Italiaan was geïrriteerd doordat de baancommissaris per ongeluk het toerental van de motor van zijn defecte motorfiets had verhoogd toen hij probeerde deze uit het grind te tillen.

Beelden van het incident verspreidden zich snel online, waarbij Bezzecchi alom werd veroordeeld voor zijn gedrag.

Maar slechts enkele uren nadat de straf was bekendgemaakt, diende Aprilia beroep in tegen de beslissing, waarbij zowel motorsportdirecteur Massimo Rivola als teammanager Paolo Bonora de hoorzitting bijwoonden.

Het beroep werd door de stewards afgewezen, die het oorspronkelijke besluit om hem uit de race te weren, handhaafden.

In een toelichting na de Grand Prix op zondag maakte Rivola duidelijk dat Aprilia geen geweld tolereert, terwijl hij zich bij Bezzecchi aansloot om zich te verontschuldigen voor het incident. Hij verduidelijkte dat het beroep niet bedoeld was om verantwoordelijkheid te ontlopen, maar om een mildere sportieve straf te verkrijgen.

De Italiaan haalde een incident van drie jaar geleden aan, waarbij de toenmalige Aprilia-coureur Aleix Espargaro een veel lichtere straf kreeg voor het raken van de helm van Franco Morbidelliin Qatar.

"Allereerst mijn excuses aan de marshal," zei hij. "Ten tweede zijn wij voor nultolerantie, dus ik heb daar geen probleem mee en wij accepteren het.

“De reden waarom we in beroep zijn gegaan, was omdat er in het verleden gevallen waren die veel minder ernstig waren dan dit, maar toch spectaculair, zoals die van Aleix met Morbidelli.

“Dat leverde een boete van 10.000 euro en een terugval van zes startposities op. Dus ik dacht: misschien is dit een beetje te streng: ‘We willen hem zien racen, geef hem een flinke boete, geef hem een flinke terugval op de startgrid, maar laat hem racen, want dit is in het verleden nog nooit voorgekomen.’

“Maar als dit de juiste aanpak is, vind ik het prima, ik ben het ermee eens. We hebben een precedent geschapen dat het goed is om te volgen.”

Toen hem werd gevraagd of hij spijt had van het in beroep gaan tegen de beslissing vanwege de boodschap die dit zou kunnen afgeven, antwoordde Rivola: “Nee, want uiteindelijk moet ik mijn team en mijn coureurs beschermen.

“Ik zou ze veel liever zien racen dan niet, en ik heb dit in het verleden nog nooit zien gebeuren.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola kreeg in 2026 te maken met een aantal lastige interne verhoudingen, waarbij zowel Bezzecchi als teamgenoot Jorge Martin verwikkeld waren in de titelstrijd.

In Barcelona kreeg hij te maken met de nasleep van een botsing tussen Martin en Raúl Fernández op de Trackhouse Aprilia – een ongeluk dat ertoe leidde dat een boze Martin Bonora duwde toen hij terugkeerde naar de garage.

In Hongarije crashte Martin bij de start en nam hij zowel Bezzecchi als Fernandez mee in zijn val, waarna Rivola de eerstgenoemde publiekelijk bekritiseerde vanwege de gevolgen van zijn fout.

Toen hem werd gevraagd of het moeilijk is om rijders te begeleiden in zo’n omgeving met hoge druk, zei hij: „Dit zijn rijders die alles geven wat ze in zich hebben, met hart en ziel, met alles wat ze in zich hebben. Hoewel het misschien dom klinkt om te zeggen, werk ik graag met rijders die alles geven wat ze in zich hebben.

“Het is duidelijk dat we nog ruimte hebben om te verbeteren, ook van mijn kant, samen met hen. Het is een goede les voor mij.”

Eerdere gevallen van agressie

Hoewel het zelden voorkomt, zijn er enkele gevallen geweest waarin rijders in het heetst van de strijd gewelddadig werden.

Meerdere keren zijn coureurs gezien die marshals duwden na een valpartij. Bezzecchi kreeg zelf in 2012 in Valencia een boete van 1000 euro omdat hij een marshal had geduwd nadat zijn motor tijdens de training in brand was gevlogen.

Moto2-coureur Romano Fenati werd berucht omdat hij voor twee races werd geschorst nadat hij tijdens een verhitte strijd in Misano in 2018 de remhendel van Stefano Manzihad vastgegrepen.

De laatste keer dat een Grand Prix-coureur voor een race werd geschorst, was in 2021, toen Deniz Oncu voor twee races werd geschorst omdat hij in Austin een kettingbotsing had veroorzaakt.

In de Formule 1 moest Max Verstappen twee dagen taakstraf verrichten vanwege een woordenwisseling met Esteban Ocon in de pitstraat tijdens de GP van Brazilië in 2018.