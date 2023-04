Na de rush in de eindfase van de eerste training omdat het mogelijk zou gaan regenen in de tweede training, bleek het wel een beetje mee te vallen. Coureurs konden volop werken aan hun ideale afstelling en dat was bij sommigen nodig ook: Fabio Quartararo eindigde in de eerste training op de vijftiende plek en was verbaasd over het gebrek aan snelheid. Aan het begin van de tweede training ging de Fransman weer de baan op in de jacht op verbetering. Dat leverde in eerste instantie weinig op. Quartararo kwam uiteindelijk tot 1.39.954 met zijn eerste achterband, maar dat was nog altijd niet genoeg voor een plek in de top-tien. Yamaha stuurde de beide rijders ook met andere set-ups naar buiten, maar met wisselend succes.

De eerste snelle tijden in de sessie zorgden niet voor veel verandering in de top-tien voor Q2. Alex Rins plaatste zich op dat moment wel met 1.39.603. Augusto Fernandez was ook bezig met een aardige training tot hij in de eerste bocht onderuitging. De val leek onschuldig, maar eenmaal in de grindbak maakte de Spaanse rookie nog een rare smak. Hij moest even op adem komen, maar keerde al snel terug in de pitbox om met zijn tweede machine naar buiten te gaan. De anderen waren intussen aan de volgende fase van de langere tweede training begonnen met langere raceruns.

Echt lange runs deden de rijders niet voordat het tijd was voor de beslissende fase. Sinds dit jaar is het zo dat alleen de eerste twee trainingen meetellen voor de plaatsing in Q1 en Q2. De tweede training op vrijdag is daardoor nog belangrijker geworden. Maverick Viñales noteerde in de ochtend de snelste tijd met 1.39.207, maar die tijd moest scherper gezet worden. Naast Quartararo had ook Joan Mir zich niet geplaatst, ook de KTM-rijders Brad Binder en Jack Miller moesten aan de bak om in Q2 te komen. Francesco Bagnaia had op dat moment al een snellere tijd gereden, met 1.39.631 stond hij op de achtste plek in de gecombineerde tijdenlijst.

Net als in de ochtendsessie was Marco Bezzecchi de eerste met een versnelling. Hij ging met 1.39.256 naar de snelste tijd, maar dat was niet van lange duur. Jorge Martin dook er onderdoor met 1.39.092. Het was aan Viñales om te reageren en die reactie kwam er met 1.39.088. Vrijwel meteen doken Aleix Espargaro en Francesco Bagnaia onderdoor. Bagnaia ging met 1.38.969 naar de snelste tijd. Het was weer de beurt aan Viñales en hij vond weer tijd: met 1.38.852 stond de man uit Figueres opnieuw aan kop. De beide VR46-rijders vonden op hetzelfde moment ook meer tijd. Bezzecchi noteerde 1.38.767 en Luca Marini verbeterde zich ook. Daardoor waren beide Yamaha-rijders weer uit de top-tien verdrongen.

Quartararo deed een moedige poging, maar kwam helemaal nergens. Hij stond vijftiende en maakte misbaar richting zijn motor. De Fransman zocht naar vier tienden van een seconde om überhaupt aansluiting te krijgen bij de eerste tien. Binder had intussen wel wat gevonden, hij klom naar de achtste plek. Bij zijn teamgenoot Miller zag het er spectaculair uit, maar hij had nog niet de tijd gevonden om in de top-tien te staan. Morbidelli verbeterde zich wel op de andere M1, met 1.39.090 duwde hij Takaaki Nakagami uit de top-tien. Mir had tot dusver een vrij miserabele dag gehad, niet geheel onverwacht op een voor hem nieuw circuit met de RC213V. Met enkele minuten te gaan maakte hij de sprong naar de elfde plek.

Er stond echter geen maat op Maverick Viñales en zijn teamgenoot Aleix Espargaro. Viñales klokte 1.38.680 en daarmee heroverde hij de eerste plek. Zijn oudere teamgenoot ging er met een dikke tiende onder: 1.38.518 was de tijd van de laatste winnaar van de Argentijnse GP. Aprilia stond daarmee weer op de eerste twee plekken, net als in de eerste sessie op Termas. Bezzecchi’s 1.38.767 was goed voor de derde plek voor Marini en Zarco. Bagnaia besloot de dag op de zesde plek, hij stond op vier tienden van Espargaro. Jorge Martin werd zevende voor twee verrassende coureurs: Takaaki Nakagami ging in zijn laatste ronde omhoog en werd achtste. Franco Morbidelli plaatste zich ook rechtstreeks met de negende tijd. Alex Rins eindigde op de tiende plek en ging als laatste rechtstreeks door. Beide LCR Honda’s waren vertegenwoordigd in de top-tien.

Alex Marquez werd elfde voor Brad Binder en Joan Mir. Quartararo stond op dik zeven tienden op de veertiende plek voor Fabio di Giannantonio en Jack Miller. Augusto Fernandez en Raul Fernandez waren de hekkensluiters in de tweede training.