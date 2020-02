Aprilia toont MotoGP-livery voor 2020

Aprilia begint aan haar zesde seizoen in de MotoGP sinds de terugkeer in 2015. Het team werkt nog altijd samen het satellietformatie van Fausto Gresini. Aprilia zou dit seizoen opnieuw met Aleix Espargaro en Andrea Iannone in actie komen, maar de laatste is het middelpunt van een dopingzaak. Iannone testte in november positief op anabole steroïden en zit op dit moment een voorlopige schorsing uit.

Een beslissing over het lot van Iannone zou vorige week komen, maar tot op heden is er geen duidelijk. Het is daarom ook zeker dat hij dit weekend niet gaat testen in Qatar. Testrijder Bradley Smith neemt de honneurs van Iannone tijdens de test waar, hij komt ook in actie als Iannone geen toestemming krijgt om te racen.

Tijdens de presentatie, een dag voor het begin van de Qatar-test, presenteerde Aprilia een ongewijzigde livery ten opzichte van vorig seizoen. De machine van het merk is echter wel flink veranderd. Het merk omschreef de 2020-versie van de RS-GP als een ‘revolutie’. Het debuut van de machine tijdens de test in Sepang was behoorlijk indrukwekkend. Espargaro eindigde in Sepang op de tiende plaats algemeen en de racesimulatie maakte indruk.

Tijdens de test in Qatar heeft Aprilia een tweede exemplaar van de 2020-machine tot haar beschikking.