Aprilia test nieuw motorblok in Jerez

Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori maken vandaag en morgen hun eerste testmeters voor het nieuwe seizoen op de RS-GP. Deze motorfiets is verder ontwikkeld in een poging om de aansluiting met de andere fabrikanten terug te vinden. Voor vorig jaar had Aprilia al een nieuwe V4-krachtbron ontwikkeld. Aanvankelijk waren de commentaren van de rijders lovend, maar gedurende het seizoen kwamen ook de gebreken aan het licht. Aprilia is op dit moment de enige formatie in het concessiesysteem en mag daardoor ook het motorblok ontwikkelen. Gedurende de winter werd het nodige gewicht bespaard door de nieuwe machine verder te verbeteren. Zo is de cilinderkop aangepast en werd de RS-GP op aerodynamisch vlak aangepakt. Deze ontwikkelingen werden maandag voor het eerst getest, ook dinsdag zal de fabrikant nog rijden op Jerez.

Voor de andere fabrikanten is de ontwikkeling van het motorblok bevroren. Deze maatregel werd vorig jaar ingesteld om kosten te besparen naar aanleiding van de coronacrisis. KTM kreeg overigens een vrijstelling zodat het team de transitie van een concessieteam naar een team met een normale status kan maken. Afgaand op het reglement mag Aprilia de nieuwe krachtbron tijdens de tweede race in Qatar inzetten, het seizoen moet begonnen worden met dezelfde specificatie als waar in 2020 gereden werd. Omdat de Italiaanse fabrikant als enige zoveel vrijheid heeft om een nieuw blok te ontwikkelen – KTM heeft aangegeven dat het geen nieuwe motor heeft gebouwd – hoopt men het gat met de concurrentie te verkleinen.

Namens Ducati komt Michele Pirro in actie tijdens de privétest in Jerez. Hij reed ook vorige week al enkele dagen op de GP21. Stefan Bradl maakt testmeters in dienst van HRC Honda. De Duitser komt mogelijk volgende maand in actie tijdens de eerste afspraak in Qatar. Hij is mogelijk de vervanger van Marc Marquez, die nog altijd herstellende is van zijn geblesseerde bovenarm.