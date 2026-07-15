Aprilia stijgt in MotoGP-concessies; Ducati en Honda zakken

Het concessiesysteem van MotoGP gaat zijn laatste fase in vóór de komst van de nieuwe technische reglementen in 2027, die het begin van een nieuw tijdperk in het wereldkampioenschap zullen markeren, waarbij alle fabrikanten weer vanaf nul beginnen.

Onder het huidige systeem worden de punten van elke fabrikant over de voorgaande 12 maanden opgeteld om te bepalen onder welk concessieniveau zij de volgende zes maanden zullen vallen. De tellingen worden halverwege en aan het einde van elk seizoen opgemaakt.

Na de Grand Prix van Duitsland, de 11e ronde van de kalender en het halverwegepunt van het seizoen 2026, laat het systeem zien dat Aprilia over de afgelopen 12 maanden één stap is gestegen naar concessieklasse B, terwijl zowel Ducati als Honda dalen van het niveau dat zij eerder hadden naar respectievelijk klasse B en D.

Sinds de invoering van het huidige concessiesysteem in 2024 was Ducati altijd op het hoogste en dus meest beperkende niveau gebleven, klasse A. Het is die status nu met slechts een half procentpunt kwijtgeraakt, aangezien voor behoud in die groep 85% van de beschikbare punten moet worden gescoord, terwijl de Italiaanse fabrikant over de laatste 12 maanden 84,5% scoorde.

Gedurende die periode was geen enkele andere fabrikant erin geslaagd verder te komen dan klasse C, waar zowel Aprilia als KTM zich bevonden. Nu scoorde de fabrikant uit Noale echter 72% van de punten om door te stoten naar klasse B, waarvan de bandbreedte tussen 60% en 85% ligt - cijfers die KTM nog altijd niet heeft bereikt (49,8%).

Honda en Yamaha begonnen op het laagste niveau, klasse D, maar de fabrikant uit Tokio wist bij de laatste telling aan het einde van het seizoen 2025 op te klimmen naar klasse C. Maar dat is een niveau dat het slechts een half seizoen heeft kunnen vasthouden, aangezien het over het laatste volledige jaar slechts 31,8% van de punten scoorde - onder de minimumgrens van 35% die vereist is voor klasse C. Ook Yamaha heeft klasse C niet bereikt, met slechts 23,5% van de beschikbare punten.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Ducati krijgt wildcards terug

Na tweeënhalf jaar zonder wildcardrijders te kunnen inzetten, zal Ducati door zijn daling in het concessiesysteem de komende zes maanden opnieuw over drie wildcards beschikken. Het is een interessante optie, omdat het die kan gebruiken voor zijn testrijder, Michele Pirro, of voor de leider in het World Superbike Championship, de Italiaanse rijder Nicolo Bulega, die volgend jaar vrijwel zeker met VR46 onder een fabriekscontract zal racen. Een ander voordeel voor Ducati is dat het van 170 naar 190 testbanden gaat, terwijl het één aerodynamische update behoudt.

Voor Aprilia verandert de situatie niet veel, aangezien het enige noemenswaardige verschil is dat het van 220 testbanden naar 190 gaat.

De stap die wel meer winst oplevert is die van Honda, dat opnieuw tests met zijn racerijders zal mogen uitvoeren, 40 testbanden erbij krijgt en onder meer open motorontwikkeling heeft.

Het concessiesysteem, zoals het momenteel is ingericht, komt aan het einde van het seizoen tot een einde en vanaf 2027 beginnen alle fabrikanten in klasse B.

Daarnaast betekent de wijziging in de technische reglementen, met de introductie van de nieuwe 850cc-motoren en Pirelli-banden, dat de meeste fabrikanten de ontwikkeling van de huidige 1000cc-motor al opzij hebben gezet. In plaats daarvan richten ze al hun inspanningen op de nieuwe prototypes die sommige racerijders al konden testen tijdens de test in Brno, en die zij opnieuw tot hun beschikking zullen hebben tijdens de maandagtest na de Grand Prix van Oostenrijk.

De volledige grid van 2027 zal op 1 december in Valencia met de nieuwe motoren kunnen rijden.

MotoGP-concessiesysteem