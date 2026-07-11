Aprilia steunt Bezzecchi na uitvallen voor Duitse GP

Marco Bezzecchi's fabrieks-Aprilia-teamcollega's Paolo Bonora en Jorge Martin hebben de geplaagde coureur een blijk van vertrouwen gegeven ondanks zijn nieuwste grote tegenslag.

De Italiaan raakte vanochtend geblesseerd bij een crash in de kwalificatie op de Sachsenring, waardoor hij is uitgesloten van de rest van het lopende weekend van de Grand Prix van Duitsland.

Nadat hij in mei op de top van de wereld stond toen hij zijn thuis-Grand Prix op Mugello won, heeft Bezzecchi in de daaropvolgende vier raceweekenden punten laten liggen door een dramatische reeks tegenslagen.

Deze incidenten, waaronder uit de Grand Prix van Hongarije worden gereden door zijn teamgenoot Martin, een raceban voor het raken van een marshal en een crash in de Grand Prix van Nederland, hebben ertoe geleid dat hij zijn comfortabele vroege voorsprong in het wereldkampioenschap is kwijtgeraakt.

Bezzecchi, die morgen in Italië een operatie zal ondergaan, staat nu 11 punten achter Martin - met de Duitse GP van zondag nog te gaan. Maar Aprilia-teammanager Bonora wilde de zaken in perspectief houden toen hij zaterdag sprak op de wereldfeed van MotoGP.

"Ik ben er zo van overtuigd dat Marco dezelfde Marco Bezzecchi is [die we zagen op] Mugello. Dit is iets wat ons heel positief stemt," zei hij.

Mugello podium Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"Ik zou elke keer tegen hem willen zeggen: 'Onthoud dat jij dezelfde Marco Bezzecchi bent die op zo'n geweldige manier won op Mugello'.'"

Bonora gaf toe dat de naderende zomerpauze op een goed moment komt voor Bezzecchi, zowel met het oog op fysiek herstel als een mentale reset.

"We hebben geluk dat we één maand zomerpauze hebben," voegde hij toe. "Dit is iets positiefs, om de energie terug te winnen, de batterijen op te laden en op de juiste manier te beginnen aan het tweede deel van het seizoen.

"We [sturen] hem zeker een dikke knuffel. Hij weet dat het hele team om hem heen staat. We kennen zijn energie; we kennen onze kracht. Dus is het noodzakelijk om heel positief te zijn en de kans van deze zomerpauze te benutten om de huidige stemming te herstellen voor het tweede deel van het seizoen."

Martin zei ook dat hij geloofde in Bezzecchi's vermogen om terug te komen uit dit dal. Hoewel de twee onder teamgenoten niet de beste relatie hebben, vooral na het incident op Balaton Park, zou Martins eigen comeback na zijn blessurenachtmerrie van 2025 als voorbeeld kunnen dienen voor Bezzecchi.

"Ik wil Marco nogmaals al mijn kracht sturen, want het is niet fijn om hem in deze moeilijke periode te zien," zei Martin na de sprint van zaterdag.

"Maar dit is racen; hij weet hoe hij van blessures moet herstellen. Want als je zeker voordeel haalt uit slechte tijden, zoals ik eerder zei, kun je sterker terugkomen met een betere mentaliteit.

"Hij is een echt sterke coureur en hij zal meedoen in de strijd."