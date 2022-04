Aprilia staat open voor MotoGP-satellietteam in 2023

Op de MotoGP-grid zijn er momenteel twee fabrikanten die geen andere teams van motoren voorzien. Het gaat om Aprilia en Suzuki. Honda heeft momenteel vier motoren op de grid, voor het fabrieksteam en LCR. Yamaha heeft vier motoren, voor het eigen fabrieksteam en RNF Racing. KTM voorziet naast het fabrieksteam ook Tech3 van motoren. En Ducati is de grootmacht op de grid met maar liefst acht motoren; naast het fabrieksteam gaan er nog motoren naar Pramac, Gresini en VR46. Momenteel is het maximum aantal motoren op de grid vastgezet op 24. Aprilia zou daarom de handen ineen moeten slaan met een van de huidige teams, als zij nog een andere partij van motoren zou willen voorzien.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com laat CEO Massimo Rivola zich ontvallen dat het merk er in elk geval klaar voor is om motoren te leveren aan een satellietteam. “Als we het juiste aanbod krijgen om dit project verder uit te bouwen, dan zullen we het zeker overwegen”, zegt Rivola. Afgezien van RNF Racing hebben alle satellietteams een doorlopend contract aan het eind van 2022. RNF werd opgericht als opvolger van het Petronas Sepang Racing Team. De Maleisische oliemaatschappij trok eind vorig jaar de stekker uit het project, waarna het team ophield te bestaan. Teambaas Razlan Razali werd de gangmaker achter RNF en tekende een deal met Yamaha. Dat werd vanwege wetgeving echter een eenjarige deal. Mocht Yamaha besluiten niet verder te gaan met RNF, dan zou Aprilia de logische opvolger zijn.

Rivola bevestigt in het interview met deze site ook dat het zijn intentie is om Maverick Viñales en Aleix Espargaro voor een langere periode vast te leggen. Beiden hebben een aflopend contract aan het eind van dit seizoen. Espargaro, die in Argentinië de eerste MotoGP-overwinning voor Aprilia scoorde, liet weten dat hij verdrietig werd van het aanbod dat hij in het eerste gesprek van zijn huidige werkgever had ontvangen.

Aprilia houdt er ook sterk rekening mee dat het dit seizoen nog afscheid moet nemen van de concessies.