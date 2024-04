Vorig jaar werkte Aprilia voor het eerst samen met een satellietteam. RNF is na 2023 echter uit de MotoGP verdwenen, waarna er onder de naam Trackhouse Racing Team een soort doorstart is gemaakt. De Amerikaanse formatie is nu het officiële satellietteam van de Italiaanse fabrikant en bevindt zich in veel rustiger vaarwater dan tot vorig seizoen het geval was als RNF. Dat is niet alleen waardevol voor het team en rijders Miguel Oliveira en Raúl Fernández, maar ook voor Aprilia. "Het is voor ons heel waardevol om op Trackhouse te kunnen rekenen. Hun input wordt belangrijk in de ontwikkeling van de RS-GP", zegt Massimo Rivola dan ook in een telefonisch gesprek met Motorsport.com.

De CEO van Aprilia Racing ziet echter ook kansen voor het fabrieksteam om beter te worden door Trackhouse. Momenteel vallen de prestaties van het jonge team nog wat tegen met een negende plek van Oliveira als beste resultaat, terwijl het fabrieksteam zich wel kan mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Zodra dat verandert en Trackhouse ook verder vooraan te vinden is, dan kan dat goed uitpakken voor Aprilia. "De komst van Trackhouse is een enorme kans, de grootste kans van alle fabrikanten. Het is een heel ambitieus team. Ik kan niet wachten totdat Trackhouse ons verslaat, want dat houdt in dat wij het beter hadden kunnen doen", legt Rivola uit. "Competitie is de basis van alles als je wil groeien."

'Werk graag samen met mensen die potentieel beter zijn dan ik'

Op dit moment beschikt alleen Oliveira over de nieuwste versie van de RS-GP, terwijl Fernández het moet doen met het model van 2023. Qua materiaal is er dus een kleine achterstand op het fabrieksteam, maar qua personele bezetting zit het bij Trackhouse wel goed. Zo is voormalig Yamaha- en Suzuki-manager Davide Brivio aangesteld als de nieuwe teambaas, een keuze waar Rivola volledig achter staat. "Ik ben een van de mensen die het aantrekken van Davide door Trackhouse heeft gesteund. Zijn cv spreekt voor zich", vertelt hij. "Ik werk graag samen met mensen die zo capabel zijn als Davide, die potentieel zelfs beter zijn dan ik. Dat is de filosofie die in het gehele team aanwezig zou moeten zijn."

Voor zijn komst naar Trackhouse zat Brivio drie jaar bij het F1-team van Alpine, waarna hij ook in verband werd gebracht met een rol binnen de MotoGP-afdeling van Honda. Deze interesse zou er volgens enkelen voor zorgen dat de Italiaan voor de middellange termijn niet helemaal tevreden zou zijn met zijn huidige functie, maar daar is met de looptijd van het contract rekening mee gehouden. "Ik heb specifiek gevraagd om Davide voor de middellange termijn te halen en niet voor de korte termijn", aldus Rivola. "Ik wil hem in onze gelederen hebben om Trackhouse en Aprilia te laten groeien. Ik wilde graag dat ze mijn bezorgdheid, die ik zou hebben over zijn vertrek, zouden wegnemen."