Aprilia-rijders luiden noodklok na "beschamende" GP van Aragón

Vrijdag liet Aprilia nog een heel behoorlijk tempo zien op het opnieuw geasfalteerde Motorland Aragón. Alle vier de rijders op de RS-GP plaatsten zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie en was daarmee het enige merk dat met alle motoren in Q2 belandde. Op zaterdag en zondag ging het echter een stuk moeizamer. Na fikse regenval in de nachten was al het rubber van de baan gespoeld, wat voor asfalt met weinig grip zorgde. De Aprilia's konden daar niet goed mee overweg. Miguel Oliveira scoorde in de sprintrace nog een knappe vijfde plek, maar de overige rijders vielen uit of eindigden ver buiten de punten. Op zondag was de situatie nog schrijnender: Aleix Espargaró was op P10 de enige die punten scoorde, de rest viel uit of finishte zonder punten te scoren.

"Het was een nachtmerrie, waarschijnlijk de slechtste race van de afgelopen drie seizoenen voor iedereen bij Aprilia", concludeerde Espargaró dan ook na zijn puntenfinish in Aragón, waar hij 40 seconden toegaf op winnaar Marc Márquez. Op meerdere punten liep het niet bij de veteraan, die eind dit jaar stopt als Grand Prix-rijder. "Het was moeilijk om de knie aan de grond te krijgen. De banden werkten niet en het was heel glad. Het enige wat ik deed, was proberen een crash te voorkomen. Het was een heel gevaarlijke race. Ik richtte me alleen op het voorkomen van een crash, in plaats van op competitief zijn. Ik kon niet leunen, dus het is een vreemde en nieuwe situatie."

Prestaties beschamend

De afgelopen jaren had Aprilia vaker problemen op circuits waar weinig grip was, maar zo schrijnend in Aragón was de situatie maar zelden. "Wat me boos maakt, is dat we de snelsten waren toen de baan nog normaal was. Op vrijdagmiddag waren we competitief en reden we 1 minuut 46. Maar zaterdag en zondag zat ik vier seconden bij mijn rondetijden van vrijdag vandaan. Dat is echt beschamend", vervolgde Espargaró. Gevraagd of het gebrek aan grip vooral aan de voor- of achterkant van de RS-GP tot uiting kwam, stelde Espargaró: "Er was helemaal geen grip. De voorkant was nog niet zo slecht, maar vooral de achterkant werkte nooit. Ik had bijna overal een highsider, dus niets werkte."

Meer dan strijden met Álex Rins en Takaaki Nakagami bleek niet mogelijk voor Aleix Espargaró. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ook Maverick Viñales verklaarde na de race in Alcañiz dat hij meerdere keren bijna van de Aprilia werd geworpen. De winnaar van de Amerikaanse Grand Prix kende een dramatisch weekend. Op zaterdag eindigde hij in de elf ronden tellende sprintrace als laatste op 37 seconden van Márquez, een dag later reed hij opnieuw diep in de achterhoede alvorens vroegtijdig op te geven in de pits. "Toen ik vier, vijf, zes highsiders had gehad, ben ik naar binnen gereden. Het had geen zin", vertelde Viñales over zijn opgave. Hij sloot zich aan bij de bevindingen van Espargaró dat vooral de achterkant van zijn machine niet deed wat die moest doen, al voegde hij daar aan toe: "Toen ik terugkeerde in de pits, was de voorband helemaal kapot. Het was pas de negende ronde."

Rijders geven dezelfde feedback

Raúl Fernández verklaarde na zijn zestiende plaats in de Grand Prix - op meer dan 70 seconden van Márquez - dat hij voor zijn gevoel de hele race op ijs reed. "Zaterdag had ik ongeveer drie ronden grip en daarna veel graining op de banden. Maar nu had ik helemaal niets, nul grip. Het voelde de hele race alsof ik op ijs reed. Ik maakte ook veel fouten", blikte de Madrileen van Trackhouse terug. Net als Espargaró en Viñales vond Fernández eveneens dat Aprilia zo snel mogelijk aan de slag moet om de oorzaak van de problemen te achterhalen en ervoor te zorgen dat een herhaling van de dramatische races in Aragón voorkomen wordt. Hij constateerde echter ook iets wat Aprilia mogelijk kan helpen bij de analyse.

"Alle Aprilia-rijders hebben dezelfde problemen, dus we hebben een duidelijke richting die we moeten inslaan. Het is niet zo dat ik een probleem heb, terwijl een andere Aprilia vooraan rijdt. Alle Aprilia-rijders zeggen hetzelfde en we weten heel, heel goed wat het probleem is", legde Fernández uit. Voor de aankomende twee raceweekenden in Misano verwachtte hij geen problemen, doordat bekend is dat het Italiaanse circuit onder alle omstandigheden veel grip biedt. "Maar na Misano gaan we naar Indonesië en Thailand, waar het weer zoals hier kan zijn." Voor de races aldaar hoopt Fernández dat Aprilia iets heeft gevonden, al lijkt hij ook te beseffen dat het probleem niet zomaar opgelost kan worden. "We hebben allemaal een iets andere afstelling. Ook hebben we wat dingen aan de motor veranderd om iets anders te proberen. Uiteindelijk bleef het probleem hetzelfde."