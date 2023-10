"Ik begrijp niet wat er aan de hand is bij RNF", oordeelde Aleix Espargaro toen hij in Thailand door Motorsport.com werd gevraagd naar de bijdrage van satellietteam RNF. Het team van Razlan Razali komt sinds begin 2023 uit met de 2022-versie van de Aprilia RS-GP, waar Miguel Oliveira en Raul Fernandez op rijden. Er werd gehoopt dat er meer informatie verzameld zou worden door twee extra motoren op de grid te hebben, maar tot dusver merken de fabrieksrijders van Aprilia daar weinig van. Espargaro was dan ook kritisch, vooral vanwege het feit dat de versies van de RS-GP uit 2022 en 2023 in zijn ogen niet enorm verschillen.

"Het is gewoon zo dat ze hetzelfde materiaal hebben. Hun motorfiets is die uit 2022 en die van ons uit 2023, maar ze zijn praktisch identiek. Ik wil RNF en hun rijders niet zwartmaken, maar ik begrijp niet echt wat daar aan de hand is. Er is geen race geweest waarin ze competitief waren. Het zijn twee goede rijders op twee goede motoren, maar ik begrijp het niet zo goed. Ik weet het niet", vertelde Espargaro, die tevens uitsprak dat hij vooral van Fernandez meer had verwacht. "Ik heb hem niet gesproken. Ik zei wel dat ik meer verwachtte van Raul, maar ik heb het er nooit met hem over gehad."

Fernandez stelde zelf weinig van de kritiek van Espargaro gehoord te hebben. Veel meer dan wat hij momenteel uit de 2022-versie van de RS-GP haalt, zit er in zijn ogen dan ook niet in. "Ik weet het niet. Ik heb niets gelezen en ben met mijn eigen zaken bezig. Het heeft ook geen invloed op mij. We zitten in het satellietteam en we proberen het maximale te halen uit het materiaal dat we hebben", aldus Fernandez. "Er valt ook niets te bewijzen. Met alle respect zijn we sinds Misano sneller dan zij als we het vergelijken met de resultaten van vorig jaar. Veel meer zit er niet in."

Viñales verricht liever zelf werk aan motorfiets

Over Fernandez en diens teamgenoot Oliveira wilde Maverick Viñales geen oordeel vellen. De Spanjaard mist de input van de rijders van het satellietteam ook niet, mede doordat de motorfietsen van de teams in zijn ogen toch nog wel wat van elkaar verschillen. "Persoonlijk vind ik het prettig om veel zelf te doen. Eerlijk gezegd probeer ik mijn eigen weg te gaan. Ik kijk niet te veel naar Raul of Miguel. Ze hebben een iets andere motor, wel eentje met fabrieksondersteuning, maar de motorfiets is niet dezelfde. Vaak zijn de gegevens ook verwarrend", vertelde Viñales. "Ik probeer me op mezelf te concentreren en mijn eigen werk te doen, wetende dat ik volgend jaar op ieder circuit sterker zal zijn, omdat ik dit en dat gevonden heb."

Hoewel hij het liefste zelf aan de slag gaat met het vinden van de juiste afstellingen, erkent Viñales dat het voor Aprilia als geheel wel van toegevoegde waarde zou zijn als RNF meer nuttige informatie kan aanleveren. "Voor mij als coureur in het bijzonder is het niet belangrijk, maar voor Aprilia als merk misschien wel. Het zou leuk zijn om alle rijders op dezelfde motor te hebben, dan hebben we veel meer informatie. Maar voor mij in het bijzonder heeft het me helemaal niet geholpen", aldus Viñales. "We werken ook niet als een team. Iedereen is zijn eigen weg gegaan en dat heeft niet geholpen. Ze willen ook winnen, dat is duidelijk en dat is waar competitie om draait."