Viñales kent datum voor Aprilia-debuut

Viñales werd vorige week op staande voet ontslagen door zijn werkgever Yamaha. Daarmee kwam een eind aan een slepende soap waarin Viñales geschorst werd omdat hij de M1 tijdens de GP van Stiermarken moedwillig probeerde te beschadigen. Dat Viñales niet meer voor Yamaha in actie kwam, was op zich geen verrassing. Des te groter was het nieuwsfeit dat de coureur direct de overstap mocht maken naar Aprilia, waar hij even daarvoor een eenjarig contract tekende.

Het directe vertrek bij Yamaha betekent dat Viñales meteen aan de voorbereiding bij Aprilia kan beginnen. Het startpunt is een tweedaagse test op het circuit van Misano, waar ook andere rijders en andere merken zullen testen. Viñales gaat tijdens die test ook kijken of het zinvol is dit jaar nog te gaan racen voor Aprilia. Dat zou dan ten koste gaan van Lorenzo Savadori, die dit weekend op Silverstone terugkeert van een enkelbreuk. In het persbericht laat Aprilia weten dat de test bedoeld is om Viñales aan de machine te laten wennen.

“Uit technisch oogpunt is het altijd interessant om te luisteren naar een rijder die voor het eerst op de motor stapt”, aldus technisch manager Romano Albesiano. “Zeker bij Maverick, die we welkom heten in de Aprilia Racing-familie. Onze technische afdeling heeft de afgelopen twee jaar geweldig werk verricht en met de komst van Maverick kunnen we nog een puzzelstuk invullen om betere resultaten te boeken. In eerste instantie is de test bedoeld om praktische zaken uit te voeren. Vooral op het gebied van ergonomie en afstelling zal Maverick moeten wennen. Ik weet zeker dat hij zijn talent en snelheid kan gebruiken. Ik kan niet wachten om aan de samenwerking te beginnen.”

Het vertrek van Viñales bij Yamaha wordt dit weekend opgevangen door Cal Crutchlow, die aanvankelijk bij Petronas Yamaha zou invallen voor Franco Morbidelli. De vice-kampioen is nog herstellende van een knieblessure. Zijn plek naast Valentino Rossi wordt dit weekend ingevuld door Jake Dixon.