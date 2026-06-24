Aprilia over de zegereeks van Marquez: "We moeten eerst naar onszelf kijken"

Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing, zegt dat het Italiaanse merk eerst zijn eigen zaken op orde moet brengen voordat het zich zorgen hoeft te maken over de hernieuwde vorm van Marc Márquez op de Ducati.

De regerend MotoGP-kampioen Márquez heeft zijn titelstrijd nieuw leven ingeblazen door twee Grands Prix op rij te winnen in Hongarije en Tsjechië, nadat hij een opvallende verbetering in zijn tempo liet zien na een extra operatie aan zijn rechterschouder vorige maand.

De heropleving van de Spanjaard valt samen met een moeilijke periode voor Aprilia, met name voor het fabrieksteam: Jorge Martín veroorzaakte een grote kettingbotsing in Balaton Park en Marco Bezzecchi kreeg in Brno een schorsing van één race opgelegd omdat hij een marshal had geslagen.

Toen hem werd gevraagd of hij zich meer zorgen maakte over de veelvuldige fouten van de Aprilia-rijders of over de terugkeer van Marquez in topvorm, zei Rivola: “Allereerst denk ik dat we op onszelf moeten letten. Ik denk dat we ons, als ik dat zo mag zeggen, al sinds de eerste race zorgen maken over Marc Márquez. Ik denk dat Marc een bedreiging vormt en dat Ducati het uitstekend doet, dus alle lof voor hen.

“Ik denk dat we onze prestaties van de afgelopen paar weekenden moeten verbeteren. Dan kunnen we weer competitief zijn, zoals Ai Ogura dit weekend heeft laten zien.”

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto door: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Aprilia ontpopte zich begin 2026 als de nieuwe maatstaf in de MotoGP en won vier van de eerste vijf Grands Prix op indrukwekkende wijze.

Ducati heeft de achterstand echter aanzienlijk verkleind sinds het kampioenschap eind april naar Europa verhuisde, waarbij Alex Marquez, Fabio di Giannantonio en Marc Marquez allemaal overwinningen behaalden op de GP26.

In de aanloop naar de Nederlandse GP van dit weekend in Assen heeft Aprilia slechts een kleine voorsprong van vijf punten op Ducati in het constructeursklassement, terwijl ook de greep op zowel het rijders- als het teamklassement aanzienlijk is verzwakt.

Ondanks twee zware weekenden in Balaton en Brno benadrukt Rivola dat het team gefocust moet blijven, waarbij hij de tweede plaats van Ai Ogura op de Trackhouse aanhaalt als reden voor optimisme.

"Zoals ik altijd zeg: als het goed gaat, zijn we geen supersterren, en als het slecht gaat, zijn we geen idioten”, grapte Rivola.

“We moeten gewoon doorwerken zonder al te veel aandacht te besteden aan het klassement. Ik geloof dat we een competitieve motor hebben en een zeer sterke groep coureurs. Ai Ogura heeft dat zondag weer bewezen.

“Tegelijkertijd moeten we onze rivalen alle lof toezwaaien: Ducati heeft een aanzienlijke sprong voorwaarts gemaakt, ongeacht onze tegenslagen. Marquez was al een bedreiging toen hij nog niet in topvorm was; nu hij weer in vorm is, is hij nog intimiderender.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola gaf toe dat het meedingen om de titel extra problemen met zich meebrengt, zowel op als naast het circuit, maar hij benadrukt dat hij het niet anders zou willen.

Toen hem werd gevraagd hoe hij de interne situatie bij Aprilia zou aanpakken, voegde hij eraan toe: “Als je voor iets belangrijks vecht, is het onvermijdelijk dat de spanning oploopt. In zekere zin ben ik blij dat dat zo is.

"Ik geloof dat zelfs ik, in mijn rol, ruimte heb voor verbetering als het gaat om het aansturen van de coureurs. Maar ik heb liever echte coureurs, echte mensen, die emotioneel reageren. Uiteraard veroordeel ik wat er [met Bezzecchi] is gebeurd, en ik wil dat mijn woorden correct worden geïnterpreteerd. Die reactie was verkeerd.

“Maar tegelijkertijd zijn dit de rijders die net dat beetje extra geven. Ze zetten zich er met hart en ziel voor in, niet alleen met hun verstand. En ik houd van dit soort rijders, ook al is het gedrag in dit geval absoluut verwerpelijk.”

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