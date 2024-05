Aprilia achterhaalt oorzaak povere Spaanse MotoGP-race Viñales

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten van half april werd nog gedomineerd door Maverick Viñales, die pole-position pakte en zowel de sprintrace als de Grand Prix won. Twee weken later moest de Aprilia-rijder het in Jerez echter doen met een teleurstellende negende plek op elf seconden van winnaar Francesco Bagnaia. Na afloop van de zondagse race oordeelde Viñales nog dat hij vooral gehinderd werd door zijn elfde startpositie, maar tijdens de collectieve test daags na de Spaanse Grand Prix achterhaalde Aprilia echter dat zijn motor in de race met een probleem kampte.

"De rondetijden leken heel competitief, ook op basis van ritme", verklaarde de 29-jarige Spanjaard nog tijdens de testdag in gesprek met de media. "Tijdens het weekend misten we dus iets, dus dat moeten we achterhalen. De motoren waren [tijdens de test] heel goed, dus we moeten begrijpen waarom de motorfiets zeker op zondag niet zo goed werkte. De rest van het weekend waren we namelijk heel competitief." Volgens Viñales zat er gedurende het weekend een verschil tussen zijn eerste en tweede motor. "Ik reed nu 1.36-hoog in de lange run, maar in de race reed ik op mediums 1.37-hoog. Er zit een verschil tussen de motoren A en B. Helaas racete ik met de motor waar ik me niet competitief op voelde. Dat is iets wat ons aanleiding gaf om alles tot op het laatste detail te checken."

In Austin al probleem met tweede motorfiets

Helemaal nieuw was het probleem met de tweede motorfiets niet, want ook in de Verenigde Staten was Viñales' gevoel op motor B niet geweldig. Dat kwam vooral tot uiting onder het remmen, waardoor Aprilia een probleem met de voorrem vermoedde. De fabrikant probeerde dat voor het raceweekend in Jerez op te lossen, maar tijdens de race op zondag bleek het euvel niet verholpen. "Ik crashte zaterdag met motor A, dus voor de zekerheid gingen we voor motor B", legde Viñales uit waarom hij tijdens de Spaanse GP met zijn tweede motorfiets reed. "Eerlijk gezegd beseften we niet dat die niet werkte."

"Ik zei gedurende het weekend en ook in Austin dat ik met motor B niet goed kon remmen. We dachten aan een probleem met de voorrem, maar dat bleek het niet te zijn", vervolgde de tienvoudig MotoGP-winnaar, die ook benadrukte dat Aprilia en hijzelf de problemen tijdens de testdag - waar hij in extremis de tweede tijd reed - hebben verholpen. "Tijdens de test achterhaalden we min of meer wat het is en nu werken ze bijna identiek. Dat is een belangrijke stap voor de toekomst, want in de race kon ik veel sneller zijn. We moeten hier dus alert op zijn en iedere race zullen we meer leren, waardoor het team beter voorbereid is."