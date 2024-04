In de Grand Prix van Portugal stond Maverick Viñales er goed voor totdat een probleem met de versnellingsbak ervoor zorgde dat hij veel terrein verloor op start/finish. Niet veel later kwam hij ten val en kon hij een podiumplaats al helemaal op zijn buik schrijven. Het was een teleurstelling na de sprintrace, waarin hij zijn eerste zege namens Aprilia pakte. Aprilia heeft sindsdien niet stilgezeten en heeft onderzocht wat de oorzaak van de problemen met de versnellingsbak was.

"Ik heb natuurlijk met het team gesproken, want ik wilde weten was er is gebeurd", zegt Viñales. "Ik ben betrokken bij alles wat ik kan verbeteren voor het team. Wat heel belangrijk is, is dat het niet alleen om een technisch probleem ging, maar ook om een menselijke fout. Dat is heel belangrijk [om vastgesteld te hebben]. Meer kan ik er niet over zeggen", maakt hij meteen duidelijk dat daar geen details over naar buiten zullen komen. Wel ziet hij deze vaststelling als een 'goed teken'. "Want we moeten weten of de betrouwbaarheid van de motor goed is. Natuurlijk stond dit altijd al op het lijstje met dingen die we kunnen verbeteren, maar we weten dat we over een goed pakket beschikken en dat we het momentum moeten vasthouden. Het zou nooit moeten gebeuren, maar het belangrijkste is dat het niks mechanisch was. We zijn blij dat het geen technisch probleem is, het zou nooit meer mogen gebeuren."

Met die conclusie van het onderzoek achter de rug blikt Viñales vooruit op de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. De Spaanse coureur verwacht dat hij en Aprilia ook hier voor een goed resultaat kunnen gaan. "Ik denk dat we op elk circuit snel kunnen zijn", stelt hij. "Zo moeten we ook denken. Het is waar dat het lastig wordt om elk weekend zo te presteren als op Portimão. Maar we zullen het proberen. Ik zie geen verschil tussen Portimão en Austin: het gaat omhoog en omlaag, er zijn snelle en krappe bochten. Het [de Aprilia] zou hier moeten werken en ik ben gemotiveerd om te blijven werken en pushen."