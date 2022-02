Aprilia onthult motor voor eerste seizoen als zelfstandig fabrieksteam

Na een afwezigheid van elf jaar keerde Aprilia in samenwerking Gresini Racing in 2015 terug in de MotoGP. Sindsdien viel het merk onder het concessiesysteem waarmee de achterstand op de andere teams steeds verder weggepoetst is. Aanvankelijk verliep dit moeizaam, maar de laatste twee seizoenen hebben de Italianen ferme stappen gezet om aansluiting te krijgen met de topmerken in de MotoGP. Het leverde vorig jaar op Silverstone het eerste podium op voor Aleix Espargaro, die daar op de derde plaats eindigde.

Voor 2022 is Espargaro opnieuw de kopman met Maverick Viñales als nieuwe aanwinst. De 27-jarige Spanjaard stapte halverwege vorig seizoen halverwege over nadat hij met ruzie vertrok bij Yamaha. Viñales kreeg bij hoge uitzondering toestemming om direct aan de slag te gaan bij Aprilia en kon zodoende al wat testwerk en een paar races rijden. Zijn aanpassing op de RS-GP verliep aanvankelijk stroef vanwege het andere motorconcept dat Aprilia hanteert, maar de negenvoudig GP-winnaar stond er afgelopen weekend in Sepang heel aardig voor.

“Dit is een belangrijk seizoen”, zegt Aprilia CEO Massimo Rivola. “We vieren het dertigste jaar van Aprilia in de Grand Prix-racerij en we staan voor het eerst op eigen benen als fabrieksteam. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een injectie voor extra motivatie. De race-afdeling bestaat uit zeer veel getalenteerde mensen die heel goed samenwerken en Italiaanse roots hebben, daar zijn we trots op. We zijn competitief en hebben dat vorig jaar laten zien, dat was een goed startpunt. Wat mij betreft is de 2022-versie van de RS-GP de mooiste machine op de grid en ik hoop dat we ook heel snel zijn. Ik denk dat we goed werk gedaan hebben en dat we gekozen hebben voor de goede richting.”

Dat heeft alles te maken met de stappen die Aprilia gemaakt heeft met de machine. Aprilia heeft fors geïnvesteerd in het bochtenwerk, kwam in Sepang met een nieuwe krachtbron en is op het gebied van aerodynamica in een van de voorlopers geworden.

Vrijdag gaat de voorbereiding op het MotoGP-seizoen verder met de test in Mandalika op het eiland Lombok, waar volgende maand voor het eerst een Grand Prix gehouden wordt.

Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 1 / 5 Foto door: Aprilia Racing Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 2 / 5 Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 3 / 5 Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 4 / 5 Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 5 / 5