Aprilia toont nieuwe machine voor MotoGP-seizoen 2020

Na een roerige winter probeert Aprilia de focus weer langzaam maar zeker op alle sportieve aspecten te leggen. Het merk werd eind vorig jaar opgeschrikt door een positieve dopingtest van Andrea Iannone, die daardoor voorlopig geschorst is. Mocht de definitieve uitspraak een langdurige schorsing inluiden, dan zal Aprilia diens banden met de Italiaan verbreken.

Dit weekend draait het eindelijk weer volledig om de sport, zoals het hoort. Bradley Smith, Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori nemen vanaf zondag de eerste meters van het nieuwe MotoGP-jaar voor hun rekening namens Aprilia, tijdens de zogenaamde shakedown op het Sepang International Circuit. Voorafgaand aan die vuurdoop heeft Aprilia alvast beeldmateriaal van de nieuwe creatie, de RS-GP 20, vrijgegeven.

Die eerste beelden wijzen op een 'radicale vernieuwing' bij het merk uit Noale. Zo is de fairing aan de voorkant volledig veranderd, is er een compleet nieuw chassis opgebouwd en zet Aprilia in op een vernieuwd uitlaatsysteem. Daarnaast zijn er hardnekkige geruchten dat Aprilia in 2020 met een 90 graden V4-motorblok aan de start verschijnt, hetgeen een breuk met de voorbije jaren zou betekenen. Zondag komt de RS-GP 20 dus voor het eerst in actie tijdens de shakedown.

In beeld: De nieuwe Aprilia RS-GP 20