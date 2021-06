De 31-jarige coureur deed na een sterke kwalificatie enige tijd mee om de podiumplaatsen in de Grand Prix van Duitsland. Espargaro werd verdrongen uit de top-drie en eindigde uiteindelijk op de zevende plaats. “Ik probeer er alles aan te doen, maar het lukt niet”, klonk Espargaro boos na de achtste wedstrijd van het seizoen. “Natuurlijk moet ik tevreden zijn met wat we dit weekend gepresteerd hebben. Aan het eind van de race kon ik Fabio nog zien, hij stond op het podium. Maar het was niet genoeg. Ik wil voor het podium vechten, maar daar zijn we simpelweg nog niet klaar voor. Dat is nu wel duidelijk. We mogen eraan denken, we kunnen erover praten, maar we moeten vooral hard werken.”

In de openingsfase vocht Espargaro met Marc Marquez om de leiding in de wedstrijd, maar hij viel terug toen er een paar druppels regen vielen. “Ik heb alles geprobeerd, maar we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik had een goede positie aan het begin van de race, het voelde comfortabel toen ik achter Marc reed. Toen de regen naar beneden kwam, was ik niet zo moedig als hem. Ik ging bijna onderuit in de achtste bocht, maar het ging net goed. Ik besloot om iets langzamer te rijden om veilig te zijn. Daar verloor ik de wedstrijd, Marc reed weg.”

Tractie blijft beperkende factor

Espargaro had veel meer verwacht dan een zevende plaats, maar stelt dat een gebrek aan tractie hem opbreekt. “We komen nu weer op circuits waar het motorblok voor een verschil gaat zorgen, maar dat was hier niet het geval”, aldus Espargaro. “Dat is hier niet belangrijk, ik kon Marc hier goed volgen omdat het niet echt een circuit is waar je veel vermogen nodig hebt. Voor mij was het vooral de tractie die mij parten speelde. Het gaat om het overbrengen van het vermogen op de grond, ik weet niet waarom ik ze niet kon volgen. Vooral in het midden van de bocht voelde het niet heel goed. Het lijkt alsof de anderen iets doen met de elektronica waardoor ze in het midden van de bocht meer snelheid vast kunnen houden. Ik moet daarentegen juist vechten met de achterkant om niet gelanceerd te worden. Het is de MotoGP en ik weet dat ik op de limiet moet rijden, maar dit is wellicht overdreven. De druk is iets te hoog in de races.”