Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Nooit eerder presteerde Aprilia zo goed in de MotoGP als in 2025. Met dank aan Marco Bezzecchi werden er drie Grands Prix gewonnen en eindigde de fabrikant op de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs. De verwachting was dat de Italiaanse fabrikant in 2026 opnieuw een stap voorwaarts zou zetten met de RS-GP om zo echt mee te kunnen doen voor de wereldtitels.

Het lukte Aprilia deze winter inderdaad om de motorfiets verder te verbeteren, maar het lijkt op voorhand niet genoeg om een gooi naar het kampioenschap te kunnen doen. Dat is te wijten aan de stap die Ducati heeft gezet met de Desmosedici GP, die opnieuw een stuk sneller lijkt dan de versie waarmee Marc Márquez afgelopen jaar wereldkampioen werd.

Dat is iets waar Aprilia weinig aan kan doen en dus kijkt Massimo Rivola liever naar het werk dat zijn team heeft verricht. "Ik ben blij met het feit dat de 2026-motor beter is dan die van 2025. Het laat wederom zien dat Aprilia een goed bedrijf is, dat in staat is om mooie motoren te bouwen en om de prestaties ieder jaar te verbeteren", stelt de CEO van Aprilia Racing, die in Sepang zag dat bijna alle fabrikanten beter zijn geworden.

"Maar we kunnen alleen aan onze eigen motoren werken en niet aan die van de anderen. We zagen dat bijna iedereen zich heeft verbeterd. Honda was heel snel, Ducati was weer toonaangevend en KTM was beter dan vorig jaar. Ik denk eerlijk gezegd dat het een heel interessant kampioenschap wordt, met opnieuw Ducati vooraan. Dat is niet veranderd, maar wij blijven in hun slipstream."

Op de gecombineerde ranglijst van de driedaagse test in Sepang werd dat bevestigd: Álex Márquez klokte met 1:56.402 de snelste tijd, maar Bezzecchi gaf slechts een tiende van een seconde toe. Op basis van de racesimulaties lijkt Ducati echter een forse marge te hebben: de gebroeders Márquez en Francesco Bagnaia waren gemiddeld meer dan een halve seconde per ronde sneller dan Bezzecchi als snelste Aprilia-rijder.

Massimo Rivola is tevreden met de stap die Aprilia deze winter heeft gezet met de RS-GP. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Bezzecchi zijn sprintsimulatie afwerkte op gebruikte banden. Dat maakt het voor Rivola ook lastig om in te schatten of Aprilia de achterstand op Ducati heeft kunnen verkleinen. "Dat durf ik nog niet te zeggen. We moeten er beter naar kijken, want in tests is het altijd lastig om te weten hoeveel ronden er op die band waren gereden en hoeveel brandstof er in de tank zat", legt hij uit.

"Pecco heeft een sprintsimulatie gedaan en daardoor kunnen we nu allemaal naar huis, dus we zien elkaar in 2027 weer!", grapt Rivola. "Ik denk in ieder geval dat we een betere motor hebben dan vorig jaar. En vorig jaar ging het niet slecht, dus we kunnen optimistisch zijn. De anderen hebben zich ook duidelijk verbeterd, dus het is te vroeg om iets te zeggen. Wel is Ducati opnieuw de referentie."

Nieuwe onderdelen in Thailand

Rivola geeft tevens aan dat Aprilia nog niet helemaal klaar is met de ontwikkeling van de RS-GP. Op basis van de vergaarde data tijdens de test in Maleisië gaat de fabrikant aan de slag met enkele nieuwe onderdelen, die de rijders op 21 en 22 februari kunnen uitproberen tijdens de tweedaagse afsluitende wintertest in Buriram, waar op 1 maart de Thaise Grand Prix wordt verreden.

"We hebben ook in Thailand weer wat kleine onderdelen. Ik denk dat 80 tot 90 procent van het pakket vaststaat na Sepang. Nadat we thuis alles geanalyseerd hebben, nemen we wat kleine dingen mee naar Thailand voor de laatste ontwikkeling van een goede basis", aldus Rivola. "Er komt dus nog meer aan."