Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"

Le Mans
Le Mans
Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"
MotoGP

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

De gemaakte stap met de Aprilia RS-GP stemt topman Massimo Rivola tevreden, maar hij erkent na de MotoGP-test in Sepang ook dat Ducati vooralsnog de te kloppen fabrikant lijkt in 2026.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Nooit eerder presteerde Aprilia zo goed in de MotoGP als in 2025. Met dank aan Marco Bezzecchi werden er drie Grands Prix gewonnen en eindigde de fabrikant op de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs. De verwachting was dat de Italiaanse fabrikant in 2026 opnieuw een stap voorwaarts zou zetten met de RS-GP om zo echt mee te kunnen doen voor de wereldtitels.

Meer over de Sepang-test:

Het lukte Aprilia deze winter inderdaad om de motorfiets verder te verbeteren, maar het lijkt op voorhand niet genoeg om een gooi naar het kampioenschap te kunnen doen. Dat is te wijten aan de stap die Ducati heeft gezet met de Desmosedici GP, die opnieuw een stuk sneller lijkt dan de versie waarmee Marc Márquez afgelopen jaar wereldkampioen werd.

Dat is iets waar Aprilia weinig aan kan doen en dus kijkt Massimo Rivola liever naar het werk dat zijn team heeft verricht. "Ik ben blij met het feit dat de 2026-motor beter is dan die van 2025. Het laat wederom zien dat Aprilia een goed bedrijf is, dat in staat is om mooie motoren te bouwen en om de prestaties ieder jaar te verbeteren", stelt de CEO van Aprilia Racing, die in Sepang zag dat bijna alle fabrikanten beter zijn geworden.

"Maar we kunnen alleen aan onze eigen motoren werken en niet aan die van de anderen. We zagen dat bijna iedereen zich heeft verbeterd. Honda was heel snel, Ducati was weer toonaangevend en KTM was beter dan vorig jaar. Ik denk eerlijk gezegd dat het een heel interessant kampioenschap wordt, met opnieuw Ducati vooraan. Dat is niet veranderd, maar wij blijven in hun slipstream."

Op de gecombineerde ranglijst van de driedaagse test in Sepang werd dat bevestigd: Álex Márquez klokte met 1:56.402 de snelste tijd, maar Bezzecchi gaf slechts een tiende van een seconde toe. Op basis van de racesimulaties lijkt Ducati echter een forse marge te hebben: de gebroeders Márquez en Francesco Bagnaia waren gemiddeld meer dan een halve seconde per ronde sneller dan Bezzecchi als snelste Aprilia-rijder.

Massimo Rivola is tevreden met de stap die Aprilia deze winter heeft gezet met de RS-GP.

Massimo Rivola is tevreden met de stap die Aprilia deze winter heeft gezet met de RS-GP.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Bezzecchi zijn sprintsimulatie afwerkte op gebruikte banden. Dat maakt het voor Rivola ook lastig om in te schatten of Aprilia de achterstand op Ducati heeft kunnen verkleinen. "Dat durf ik nog niet te zeggen. We moeten er beter naar kijken, want in tests is het altijd lastig om te weten hoeveel ronden er op die band waren gereden en hoeveel brandstof er in de tank zat", legt hij uit.

"Pecco heeft een sprintsimulatie gedaan en daardoor kunnen we nu allemaal naar huis, dus we zien elkaar in 2027 weer!", grapt Rivola. "Ik denk in ieder geval dat we een betere motor hebben dan vorig jaar. En vorig jaar ging het niet slecht, dus we kunnen optimistisch zijn. De anderen hebben zich ook duidelijk verbeterd, dus het is te vroeg om iets te zeggen. Wel is Ducati opnieuw de referentie."

Nieuwe onderdelen in Thailand

Rivola geeft tevens aan dat Aprilia nog niet helemaal klaar is met de ontwikkeling van de RS-GP. Op basis van de vergaarde data tijdens de test in Maleisië gaat de fabrikant aan de slag met enkele nieuwe onderdelen, die de rijders op 21 en 22 februari kunnen uitproberen tijdens de tweedaagse afsluitende wintertest in Buriram, waar op 1 maart de Thaise Grand Prix wordt verreden.

"We hebben ook in Thailand weer wat kleine onderdelen. Ik denk dat 80 tot 90 procent van het pakket vaststaat na Sepang. Nadat we thuis alles geanalyseerd hebben, nemen we wat kleine dingen mee naar Thailand voor de laatste ontwikkeling van een goede basis", aldus Rivola. "Er komt dus nog meer aan."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MGP MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
McLaren launch
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026
Vorig artikel Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Racing Bulls-teambaas ziet gelijkenissen tussen rookie Lindblad en Hadjar

Formule 1
Formule 1
Racing Bulls-teambaas ziet gelijkenissen tussen rookie Lindblad en Hadjar

Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Yamaha wijst belangrijkste verbeterpunt aan na MotoGP-test Sepang
Meer van
Jorge Martín

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

MotoGP
MotoGP
Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha
Meer van
Aprilia Racing

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract

MotoGP
MotoGP
Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract

Opnieuw valse start Jorge Martín: Aprilia bevestigt afwezigheid in eerste test

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Opnieuw valse start Jorge Martín: Aprilia bevestigt afwezigheid in eerste test