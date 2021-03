Aprilia doet MotoGP-team voor 2021 uit de doeken

Aprilia kende een roerige tijd waarin het overlijden van teammanager Fausto Gresini het absolute dieptepunt was. De Italiaanse oud-wereldkampioen lag enkele maanden in het ziekenhuis na een positieve coronatest en stierf uiteindelijk aan complicaties van het virus. Tijdens de presentatie werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Gresini. Ook is de nieuwe RS-GP voorzien van een eerbetoon aan de teammanager. "Het overlijden van Fausto heeft veel met ons gedaan", zei CEO Massimo Rivola. "We zullen zijn tips in de toekomst blijven gebruiken om dit team succesvol te laten zijn."

Wat betreft de coureurs is er ook geschoven deze winter. Andrea Iannone lag er vorig seizoen uit door een dopingschorsing, maar het team bleef al die tijd tevergeefs in zijn onschuld geloven. Daardoor moest er op het laatste moment nog een nieuwe rijder aangetrokken worden. Diverse namen passeerden de revue, maar zij hadden geen interesse. Ook Rossi-protegé Marco Bezzecchi bedankte voor het aanbod van Aprilia, hij hoopt later een kans te krijgen.

Aleix Espargaro blijft in 2021 de onbetwiste kopman bij Aprilia, zijn teamgenoot is Lorenzo Savadori. Hij kreeg de voorkeur boven Bradley Smith, die testrijder blijft. De coureur werd namens Aprilia kampioen in het Italiaanse Superbike-kampioenschap en staat al enige tijd als test- en ontwikkelingscoureur op de loonlijst bij de MotoGP-formatie uit Noale. Savadori kwam vorig seizoen al enkele races in actie met de RS-GP, maar de 27-jarige Italiaan maakte nog geen verpletterende indruk. Nu hij een vast contract heeft, kan hij zich echt toeleggen op de MotoGP.

Aprilia is anno 2021 de enige constructeur in de MotoGP die nog beschikt over concessies. Waar KTM meerdere races won en zodoende de voordelen kwijtraakte, kwam Aprilia ook in 2020 niet los uit de achterhoede. Het merk introduceerde een nieuwe motorfiets met eveneens een nieuwe krachtbron. De resultaten daarvan waren tijdens de test hoopvol, maar uiteindelijk bleek het nieuwe concept wat haken en ogen te hebben. Vorige maand werd een update van het blok al getest op het circuit van Jerez, naar verluidt met positief resultaat.

Enkel Suzuki moet het MotoGP-team voor 2021 nog onthullen. De kampioensformatie van Joan Mir en Alex Rins wordt zaterdag voor de start van de test gepresenteerd.

VIDEO: Bekijk hier de teampresentatie van Aprilia