Aprilia hoopt dat MotoGP-regels 2027 nieuwe fabrikanten lokken

Na het vertrek van Suzuki eind 2022 zijn er nog vijf fabrikanten actief in de MotoGP: Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha en Honda. Het is onwaarschijnlijk dat nieuwe fabrikanten toetreden onder de huidige technische reglementen, die tot en met 2026 gelden. In 2027 stapt de hoogste klasse over op een nieuw reglement en met de juiste regels kan dat leiden tot de komst van een zesde - en misschien zelfs wel zevende - merk in de MotoGP. Ook Aprilia Racing CEO Massimo Rivola ziet daar mogelijkheden voor.

"Ik hoop het zeker", antwoordt Rivola op de vraag of een nieuw reglement helpt om nieuwe fabrikanten naar de MotoGP te lokken. "BMW was met Toprak Razgatlioglu best snel tijdens de Superbike-tests. Het zou mooi zijn. Met alle respect voor het geld dat de mensen erin investeren, hebben we meer fabrikanten nodig dan satellietteam. Ik weet niet of Kawasaki of Suzuki terug willen keren, maar het zou zeker fijn zijn om meer fabrikanten aan boord te hebben."

BMW kan een logisch doelwit zijn voor Dorna als mogelijke nieuwe toetreder. De Duitse fabrikant heeft nog nooit deelgenomen aan de MotoGP, maar is momenteel wel actief in het WK Superbikes. Daar zet het dit jaar Toprak Razgatlioglu en Michael van der Mark in. Daarnaast is BMW als leverancier van de safety car al betrokken bij de MotoGP. Een andere kandidaat is Kawasaki. De Japanse fabrikant heeft tussen 2002 en 2008 al deelgenomen aan het wereldkampioenschap, maar vertrok vervolgens om financiële redenen. Wel heeft het merk sindsdien meerdere wereldtitels gewonnen in het WK Superbikes.

Minder aerodynamica en devices vanaf 2027

Om merken als BMW en Kawasaki naar de MotoGP te lokken, moeten de reglementen voor 2027 langzaamaan wel vorm gaan krijgen. Er zijn al enkele besluiten genomen, zoals het verkleinen van de motorinhoud van 1000 naar 850 cc en de introductie van volledig duurzame brandstof. Ook wordt er gesproken over het hervormen van de aerodynamica onder het nieuwe MotoGP-reglement, maar daarover moeten nog knopen doorgehakt worden. Rivola hoopt in ieder geval dat de invloed van de aerodynamica en zaken als rijhoogteapparaten kleiner wordt onder de nieuwe regels.

"Ik wil minder aerodynamica en minder devices zien en de rijders weer belangrijker maken", zegt Rivola, die dit jaar met Aprilia juist met enkele nieuwe aerodynamische snufjes op de proppen is gekomen. "Als het in het belang van de show en de motorsport is, dan zijn we bereid om ons voordeel te verliezen. Uiteindelijk kunnen we alleen in deze tak van sport blijven als we interesse genereren. Als de races minder spannend worden door aero en devices, dan daalt de interesse. Ik denk dat de races dit jaar best interessant zullen zijn, maar door de ontwikkelingen die ik nu zie, is er een risico dat de races minder spannend worden."