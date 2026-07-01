Aprilia: Bezzecchi “heeft een pauze nodig” na recente MotoGP-problemen

Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola gelooft dat Marco Bezzecchi "een pauze nodig heeft" na een zware reeks races waarin hij de leiding in het MotoGP-kampioenschap is kwijtgeraakt.

Bezzecchi haalde vorige maand om alle verkeerde redenen de krantenkoppen, en zijn titelstrijd kreeg een enorme klap na twee races zonder punten in de Tsjechische en Nederlandse Grands Prix.

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De Italiaan raakte eerst verwikkeld in een grote controverse omdat hij een marshal raakte in de sprint van Brno, een incident waarvoor hij werd uitgesloten van de race van de volgende dag. Een week later crashte hij op Assen in de tweede ronde terwijl hij probeerde verloren terrein goed te maken, waardoor hij nog meer waardevolle kampioenschapspunten verspeelde.

Nadat hij begin juni ook al een nachtmerrieachtige Hongaarse GP had beleefd, waar hij bij de start werd uitgeschakeld door teamgenoot Jorge Martin, is Bezzecchi er nu in drie opeenvolgende zondagraces niet in geslaagd te scoren.

Hoewel Rivola suggereerde dat Bezzecchi’s crash op Assen volledig aan hemzelf te wijten was, had hij begrip voor de benarde situatie van zijn rijder en zei hij dat de zomerstop voor hem niet op een beter moment kon komen.

“Wat kan ik zeggen? We sturen hem een week op vakantie, in de eerste plaats in de hoop dat het goed met hem gaat en dat hij bereid is te gaan,” zei Rivola na de race van zondag.

“Hij heeft absoluut een pauze nodig, want de laatste tijd heeft hij zo’n beetje alles meegemaakt. Het is dus begrijpelijk dat hij zich misschien wat onder druk voelt.

“Dat gezegd hebbende, hij had die fout niet moeten maken, zeker omdat het gebeurde op een plek waar je echt gewond kunt raken.”

Foto door: Aprilia Racing

Rivola was bijzonder kritisch op Martin nadat de Spaanse rijder op Balaton Park drie Aprilia-rijders uitschakelde, onder wie Bezzecchi.

Hij gelooft echter dat de regerend wereldkampioen op Assen meer volwassenheid toonde, waarbij hij zijn beheerste rit naar de derde plaats als bewijs aanhaalde.

Martin leidt nu het kampioenschap met zeven punten voorsprong op Bezzecchi, met Fabio di Giannantonio nog eens negen punten daarachter op de beste van de Ducati’s.

“Aangezien we allemaal fouten maken, zei ik in Hongarije dat een wereldkampioen deze fouten niet maakt omdat hij weet hoe hij voor het wereldkampioenschap moet vechten, en dat is precies wat hij hier deed,” zei Rivola.

“Hij pakte een poleposition die alleen hij had kunnen behalen: op vrijdag en zaterdagochtend was de Aprilia niet de snelste over één ronde, maar dankzij zijn talent wist hij poleposition te pakken.

“In de race was hij uitstekend, hij had een geweldige start, liep uit, en toen de Trackhouse-rijders dichterbij begonnen te komen, deed hij niets roekeloos maar besefte hij dat als derde finishen een positief resultaat was.

“Dat is de houding die een rijder moet hebben die weet hoe hij een wereldkampioenschap moet winnen.”