Aprilia behoudt Savadori als MotoGP-testcoureur voor 2024

De samenwerking tussen Aprilia en Lorenzo Savadori dateert van 2015. Destijds werd hij op een motorfiets van dat merk kampioen in de FIM Superstock 1000, om vervolgens de stap te zetten naar het WK Superbikes. In 2019 werd de Italiaan onderdeel van het MotoGP-project van Aprilia als testcoureur, waardoor hij na het vroegtijdige vertrek van Bradley Smith eind 2020 promoveerde naar een plekje op de MotoGP-grid. Die moest hij halverwege 2021 weer afstaan aan Maverick Viñales, waarna Savadori weer aan de slag ging als testcoureur van de fabrikant.

In 2022 en 2023 heeft Savadori in die hoedanigheid wederom aan enkele Grands Prix mogen deelnemen, al bestaat het gros van zijn werkzaamheden uit testwerk met de RS-GP. Die werkzaamheden voert hij naar tevredenheid van Aprilia uit, want hij heeft contractverlenging voor 2024 in de wacht gesleept. "Aprilia Racing is voor mij een tweede familie. We zijn sinds 2015 samen en ik ben blij dat we deze geweldige samenwerking kunnen voorzetten", zegt Savadori over zijn verlengde verbintenis. "Het werk dat ik met iedereen in het testteam doe maakt me blij en het vervult me met trots dat ik bijdraag aan de opmars van Aprilia richting de top van de MotoGP."

Met de toenemende invloed van aerodynamica in de MotoGP is het belang van testcoureurs nog verder toegenomen. Savadori is dan ook blij dat Aprilia zijn werk op waarde schat en daar zet hij zijn eigen raceambities graag voor op een lager pitje. "De huidige MotoGP is bijzonder competitief en je moet bij ieder detail proberen om verder te gaan in de ontwikkeling. Daarom is het werk van een testcoureur steeds crucialer geworden", weet Savadori. "Ik ben dankbaar dat Aprilia mij zo'n delicate rol toevertrouwt, hoewel het natuurlijk voor iedere coureur een droom is om weer fulltime te racen en hun potentie te laten zien."

Savadori heeft inmiddels twintig MotoGP-starts achter zijn naam staan. Zijn beste resultaat tot dusver behaalde hij bij zijn recentste optreden op TT Circuit Assen, waar hij als elfde over de finish kwam. Dit weekend staat Savadori tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw aan de start op de RS-GP.