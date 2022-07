Aleix Espargaro won begin april de Grand Prix van Argentinië en zette met de RS-GP vervolgens een indrukwekkende reeks neer. Hij stond na zijn overwinning nog vier keer op het podium en gaf in Barcelona een vrijwel zekere tweede plek op toen hij een Hilbert van der Duim-moment had en een ronde te vroeg stopte. In Assen had Espargaro ook de snelheid voor minimaal het podium en misschien wel de zege, maar werd hij geraakt door Fabio Quartararo. Uiteindelijk kwam de Catalaan nog tot de vierde plek op het TT Circuit en staat hij tweede in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Quartararo bedraagt 21 punten.

“Na de moelijke tijden zijn we heel blij dat we nu op dit niveau presteren”, zegt Bonora, teammanager bij het Aprilia-fabrieksteam. “Iedereen bij Aprilia is heel erg trots op het niveau dat we halen en de rijders zijn enorm gemotiveerd. Ik denk persoonlijk dat het realistisch is [om het kampioenschap te winnen]. Wat we nu doen is geweldig en het zou een heerlijke beloning zijn op onze inzet.” Gevraagd naar de suggestie dat Aprilia wereldkampioen kan worden, gaat hij verder: “Ik durf niets te zeggen. Mijn werkwijze is om met beide benen op de grond te blijven staan, we moeten werken zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben. Stap voor stap, race voor race. We moeten niet aan meer denken dan dit, maar als we op deze manier blijven werken kunnen we ver komen. We zullen het zien.”

Wat kan beter? "Chassis, elektronica én de krachtbron"

Maverick Viñales scoorde in Assen zijn eerste Aprilia-podium en toonde daarmee voor het eerst de ware potentie bij zijn nieuwe werkgever. De RS-GP wordt alom gezien als de meest complete MotoGP-machine van dit moment, maar volgens Bonora valt er nog wel degelijk winst te boeken. “Meestal zeggen ze dat je het niet moet veranderen als iets goed werkt, maar in alle eerlijkheid kun je op dit niveau niet stilzitten”, gaat de goedlachse Bonora verder. “Op dit moment werken we aan de configuratie van het chassis en de setting van de elektronica, ook moet onze krachtbron nog sterker. Dat werk blijven we ook doen om de rijders het vertrouwen te geven. We luisteren naar de feedback van Aleix en Maverick, met de hulp van Lorenzo Savadori en het testteam proberen we problemen op te lossen. We kunnen zeker nog beter worden. We zijn blij met de progressie die Maverick elke race boekt, Aleix doet het zoals je kunt zien fantastisch. We blijven op deze manier werken en pushen om beter te worden.”