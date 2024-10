Van Honda was al bekend dat het op zoek moest naar een nieuwe technisch directeur, nadat Motorsport.com donderdag al kon melden dat Ken Kawauchi wordt overgeplaatst naar het testteam. Voor de opvolging van de Japanner heeft de Japanse fabrikant bij de concurrentie gewinkeld. Honda is erin geslaagd om Romano Albesiano los te weken bij Aprilia, waar hij de afgelopen elf jaar op technisch vlak verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de RS-GP. Hij begint in 2025 aan zijn nieuwe klus en volgt het pad van Aleix Espargaró en zijn crew chief Antonio Jiménez, die dan aan de slag gaan voor het testteam van Honda.

"Dit is waar we naar zochten. We denken dat Romano uitstekend bij de filosofie van Honda past, hij heeft veel ervaring en ik ben blij dat hij ons aanbod heeft geaccepteerd", zegt teammanager Alberto Puig van Honda over de komst van Albesiano. "Het belangrijkste is dat het rond is gekomen. Er was ook goed contact met Aprilia en dat is belangrijk. We hebben hier een tijdje naar gezocht en gelukkig is het gelukt om het te doen. Nu wachten we dus af totdat hij in staat is om bij ons te komen. We kijken ernaar uit en we zijn er heel blij mee."

Aprilia schakelt snel met Sterlacchini

Het besluit van Albesiano om in te gaan op het aanbod van Honda betekent wel dat Aprilia ook op zoek moest naar een nieuwe leider voor de technische afdeling. Die zoektocht is relatief snel afgerond, want de fabrikant uit het Italiaanse Noale heeft Fabiano Sterlacchini aangetrokken als nieuwe technisch directeur. De Italiaan was tot twee maanden geleden nog technisch directeur van het MotoGP-project van KTM. Voordat Sterlacchini in 2021 aan de slag ging bij het Oostenrijkse merk, werkte hij al zeventien jaar bij Ducati. Hij begint op 18 november - de dag van de collectieve MotoGP-test in Valencia - aan zijn nieuwe uitdaging bij Aprilia. Dan mag hij meteen ook samenwerken met Jorge Martín en Marco Bezzecchi, de nieuwe rijders van het merk in 2025.

Dergelijke grote veranderingen kunnen de nodige risico's meenemen voor een fabrikant als Aprilia, maar zelf maakt Aprilia-teambaas Massimo Rivola zich geen zorgen. "Je moet in jezelf geloven, maar ook in je bedrijf. Ze zeggen dat één persoon niet het hele bedrijf kan veranderen en dat het bedrijf belangrijker is dan het individu", vertelt Rivola aan de officiële website van de MotoGP. "Met zoveel veranderingen is het uiteindelijk een kwestie van samenwerken en duidelijkheid scheppen, met mensen praten en afwachten."