Aprilia gaat drastisch te werk voor MotoGP-seizoen 2020

Aprilia heeft een significante achterstand op de vier grote merken in de MotoGP en vecht met KTM om van de plaats weg te komen. Waar KTM inmiddels vier motoren op de grid heeft en flink met geld smijt om het gat naar de concurrentie te dichten, was er tot voor kort weinig progressie zichtbaar bij de Italiaanse renstal. Dit jaar werd ex-Ferrari-man Rivola aangetrokken om orde op zaken te stellen en dat moet in 2020 voor het eerst zichtbaar worden. Men werkt aan een nieuwe machine waaruit geen onderdeel van de ‘huidige’ machine meegenomen wordt.

Tegenover Motorsport.com liet Rivola zich uit over de nieuwe machine. “Het is zeker een gloednieuwe machine, maar de huidige motor blijft de basis. Die hebben we nu jarenlang gebruikt. We kunnen niet vergeten wat we al die jaren gedaan hebben en alle data die we hebben rond deze motor." Ook de krachtbron van de firma uit Noale gaat veranderen. Rivola wilde niet in details reden, maar verwacht wordt dat men richting hetzelfde concept gaat als Honda. "Het is nog steeds een motor met een V4-blok, maar ook die is nieuw, zei hij. "De elektronica wordt bijna iedere race wel vernieuwd, maar is zeker anders. Op aerodynamisch vlak gaan we zaken anders aanpakken.”

De sterke punten dienen uiteraard als startpunt voor de nieuwe versie, al ziet Rivola dat er op ieder vlak wel iets verbeterd kan worden. “Het positieve is dat de motor in het bochtenwerk al heel goed is, dat hebben we op Phillip Island gezien. We hebben gezien dat de remmen en acceleratie uit lagere versnellingen een verbeterpunt is. Dat moet nog beter. Misschien zit dat in de acceleratie, misschien vanwege de grip en misschien in de elektronica waarmee we de grip controleren. Misschien hebben we te veel wheelie en moeten we naar een andere aerodynamische oplossing kijken. Het gaat om zaken die allemaal met elkaar verbonden zijn. De motor is beter dan het vorige model, maar op bepaalde vlakken schieten we nog tekort. We moeten juist werken aan onze grootste zwakke punten.”

Debuut pas in februari

Ondanks dat de post-season tests in Valencia en Jerez altijd al een heel belangrijk moment zijn voor het testen van nieuw materiaal, hoopt Aprilia begin februari in Sepang voor het eerst met een nieuwe fiets in actie te kunnen komen. “Het doel is om in Sepang twee nieuwe motoren te hebben, niet eens vier”, vervolgde Rivola. “Dat is een ambitieus doel aangezien we het meeste nieuw doen. We nemen geen enkel onderdeel mee van de oude fiets en dat is een gigantische uitdaging. Het doel is om in februari een shakedown te doen met twee 2019-motoren en twee nieuwe machines. Dan kunnen we ze vergelijken.”

Rivola heeft coureurs Aleix Espargaro en Andrea Iannone, die zich dit jaar meermaals kritisch uitgelaten hebben over het ontwikkelingswerk van Aprilia, reeds verzekerd dat de nieuwe machine niet direct beter zal zijn. Hij tempert de verwachtingen. “Ik heb tegen de rijders gezegd dat de motor niet direct beter zal zijn. De huidige machine is immers jarenlang doorontwikkeld. We starten nu met een nieuw project, we moeten nog leren hoe de machine het daadwerkelijk gaat doen.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck