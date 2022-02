Aprilia haalt voormalig F1-trainer Alonso als begeleider Viñales

Maverick Viñales vertrok vorig seizoen bij Yamaha nadat hij in Assen zijn lopende contract had ingeleverd. Aanvankelijk zou hij het seizoen afmaken, maar in Oostenrijk werd hij betrapt op het saboteren van de motor waarop de Japanners hem per direct de laan uitstuurden. Bij hoge uitzondering kreeg Viñales toestemming om meteen over te stappen naar Aprilia waar hij de laatste races van het seizoen reed. Over precies een maand begint Viñales in Qatar aan zijn eerste volledige seizoen, dit weekend was in voorbereiding op het seizoen de wintertest in Sepang.

Om de Spanjaard te helpen heeft Aprilia een werkgroep rond de negenvoudig MotoGP-racewinnaar gevormd. Het aantrekken van Maganzi is hier onderdeel van. Hij was in 2005 en 2006 de trainer van Fernando Alonso, die destijds wereldkampioen werd in de Formule 1. Hij werkte daarna ook nog met voormalig F1-coureurs Felipe Massa en Pastor Maldonado. “In samenwerking met het management van Viñales hebben we besloten een werkgroep op te richten om het beste uit Maverick te halen”, zegt Aprilia CEO Massimo Rivola in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Fabrizio heeft de successen van Fernando bij Renault meegemaakt. Hij heeft veel ervaring als trainer.”

Viñales werkt tegenwoordig ook met een sportpsycholoog, iets wat hij in het verleden nog weigerde. “Maverick is erg moedig”, vervolgt Rivola. “Met de toevoeging van deze twee onderdelen wil hij voorkomen dat hij in dezelfde valkuilen trapt die hem in het verleden dwarsgezeten hebben. Ik kom zelf uit de Formule 1-wereld waar dit soort zaken heel normaal zijn. We willen alles doen om Maverick in de juiste positie te krijgen zodat hij zich kan focussen op het rijden. We willen dat hij geen afleiding heeft. Tijdens de test is dat makkelijk, maar als de races komen en de paddock gaat open is het lastiger. We willen dat hij geconcentreerd is en hij is de eerste die dat ook wil.”

Viñales zoekt nog steeds naar limiet van RS-GP

Aprilia kende een veelbelovende tweedaagse test in Sepang. Aleix Espargaro reed de tweede tijd algemeen, Viñales sloot de gecombineerde sessies af met de vijfde tijd. Zaterdag verklaarde Viñales dat hij steeds verder in de buurt komt van de potentie die de RS-GP onmiskenbaar heeft. “Ik leer nog elke dag steeds een beetje meer”, aldus Viñales. “Ik heb de limiet nog niet gevonden en ik denk dat daar ook nog wel winst ligt. Het is voor mij belangrijk om te ontdekken hoe ik moet pushen en waar ik de meeste winst kan boeken met deze motor. Dat deed ik voorheen bij Yamaha op een andere manier, dat vergt enige aanpassing nu ik bij Aprilia zit. Dat is niet een makkelijke aanpassing, maar we komen steeds verder. Ik voel me goed als we op snelheid rijden, maar ik zit nog steeds niet op de max. Ik denk dat we nog heel ver kunnen komen en deze motor is een stuk sterker dan de vorige.”