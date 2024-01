Aprilia wil 'echt alternatief' zijn voor Ducati, zegt CEO Rivola

Het MotoGP-seizoen 2024 moet nog beginnen, maar stiekem kijken de diverse renstallen ook al wat verder vooruit. De huidige contracten van vrijwel alle rijders lopen aan het eind van dit jaar af en daardoor valt niet uit te sluiten dat veel rijders na het komende seizoen van werkgever wisselen. Aprilia begint met dezelfde vier rijders als in 2023 aan de nieuwe jaargang en de CEO van de raceafdeling, Massimo Rivola, kan zich goed voorstellen dat Aleix Espargaro, Maverick Viñales, Miguel Oliveira en Raul Fernandez ook volgend jaar voor het Italiaanse merk uitkomen. Tegelijkertijd houdt hij alle opties open.

"2024 wordt heel interessant. Niet alleen vanwege Marc Marquez, maar ook door wat zijn overstap als kettingreactie teweeg gaat brengen op de rijdersmarkt voor 2025 en 2026", legt Rivola uit in gesprek met SpeedWeek. "Momenteel ga ik graag verder met mijn huidige rijders, want ik ben ervan overtuigd dat stabiliteit de weg naar betere prestaties is, maar laten we afwachten welke kansen er ontstaan. Dat weet ik nu nog niet en ik denk er ook niet serieus over na, maar ik volg het met interesse. De eerste vier maanden van het jaar worden voor iedereen in mijn positie heel druk. Het doel is natuurlijk om een echt alternatief voor Ducati te zijn. Daarom moet het beter, hebben we een snellere motor nodig en moeten we laten zien dat we sterk zijn."

Jacht op titelsponsor wordt voortgezet

Daar waar Aprilia ondanks het openen van de deuren tevreden is over de huidige rijders, geldt dat de fabrikant op het financiële vlak wel een steun in de rug kan gebruiken. Alle renstallen hebben tegenwoordig een titelsponsor, alleen het fabrieksteam van het merk uit Noale niet. Rivola ziet het ontbreken van een dergelijke partner als een gemis, doordat de aanwezigheid ervan juist kan helpen om verder te groeien. "Ik heb nog geen titelsponsor kunnen vinden en dat vind ik moeilijk te begrijpen", stelt hij. Om de situatie te veranderen, moet Aprilia in zijn ogen verdere stappen richting de top van de MotoGP zetten.

"De afgelopen jaren hebben we veel gewonnen qua zichtbaarheid en we hebben de vetste motor met de vetste kleuren. Ons imago is behoorlijk goed en het is goed om een groot Aprilia-logo te zien om iedereen eraan te herinneren dat het een Aprilia is, maar ik zou er graag ook een andere naam op plakken als ze daar veel geld voor neertellen. Dat zou ons helpen om te groeien", aldus Rivola. "We hebben de volledige steun van de Piaggio Group en dankzij hen zijn we tot dit punt gekomen. Nu is het tijd om geld te vinden. Dit is een gebied waarop ik persoonlijk niet presteer. De beste manier om de situatie te verbeteren is door te blijven pushen, prestaties uit de motor te halen en op het juiste moment op de juiste deuren te kloppen."