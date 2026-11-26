MotoGP GP van Portugal

Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"

Marco Bezzecchi en Jorge Martín staan voor hun laatste duel als teamgenoten - en zeggen dat ze nooit echt ruzie hebben gekregen

Richard Asher

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 10:37

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Het fabrieksduo van Aprilia, Marco Bezzecchi en Jorge Martín, sluit dit weekend twee jaar in dezelfde garage af met een strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap tijdens de seizoensfinale. En als we de rijders mogen geloven, eindigt hun samenwerking met een betere verstandhouding dan velen hadden verwacht.

Toen hun samenwerking begon, was algemeen bekend dat de twee niet op één lijn zaten. Toch hebben deze twee heel verschillende karakters hun publieke relatie gedurende beide seizoenen netjes gehouden, al waren er wel enkele momenten van spanning.

Zo probeerde Martín in 2025 onder zijn contract uit te komen, waardoor Bezzecchi het team in zijn eentje moest dragen. Ook waren er twee incidenten bij de start waarbij Martín Bezzecchi uitschakelde: vorig jaar op Motegi en dit seizoen op Balaton Park.

Martín begint aan de finale in Valencia met een voorsprong van twee punten op Bezzecchi. Hoe die strijd ook afloopt, de rijders kijken uit naar een warm afscheid, nu Martín op weg is naar het fabrieksteam van Yamaha. Die warmte hadden zelfs zij aan het begin niet verwacht.

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"Het wordt onze laatste race waarin we de box delen, dus dat wordt ook een bijzonder moment", zei Bezzecchi nadat hij Martín afgelopen weekend had verslagen in de strijd om de zege in de Grand Prix van Portugal.

"Ik denk dat we iets hebben gevonden wat we niet hadden verwacht. Een sterke band, een goede sfeer in de box en de hele fabriek die goed samenwerkt.

"Natuurlijk is de rivaliteit er op de baan, zoals je vandaag hebt gezien... Soms halen we elkaar vaak in, maar dat hoort bij racen.

"Het is altijd beter om tweede te worden dan derde, dus we gaan zeker vechten [in Valencia]! En ik weet zeker dat het een mooie strijd wordt."

Martin and Bezzecchi have come up short against Marc Marquez, but are still disputing second place in the championship

Martín uitte vergelijkbare gevoelens in aanloop naar de laatste ronde van het duo als teamgenoten bij Aprilia.

"Ik denk dat Marco en ik veel respect voor elkaar hebben", zei hij. "We gaan goed met elkaar om, we begrijpen dat de beste [rijder] zal winnen.

"Ik ben trots dat ik zijn teamgenoot ben, want hij maakt mij altijd beter. Ik kijk altijd naar zijn data, ik probeer altijd een betere rijder te worden en ik ben zeker een betere rijder geworden dan ik was toen ik aan het seizoen begon.

"Wat we wilden, was [de titel] winnen; nu willen we natuurlijk tweede, derde worden. Het is mooi om deze strijd te hebben. We vechten al sinds 2018 samen, maar uiteindelijk gaan we in Valencia ons best doen om er een geweldig gevecht van te maken. En daarna proberen we het best mogelijke pak aan te trekken voor het gala!"

Hoewel Martín zei dat hij het seizoen als vicekampioen wil afsluiten, merkte hij ook op dat zijn doel voor dit seizoen al is bereikt.

"We willen allebei liever tweede dan derde worden", stelde hij. "Voor mij was het doel, eerlijk gezegd, toen ik aan dit seizoen begon, om in de top-drie te eindigen. Dat heb ik dus al bereikt, toch? Ik eindig hoe dan ook in de top-drie.

"Als ik tweede kan worden, is dat beter. Maar ik voel dat Marco op dit moment een ongelooflijk niveau heeft, ook qua vertrouwen. Het wordt echt moeilijk om hem te verslaan."

Bezzecchi greep ook de kans om zijn rivaal vooruitlopend op het duel in Spanje te prijzen: "Jorge is altijd supersnel. En als hij vertrouwen heeft, is hij te sterk."

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