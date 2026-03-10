Aprilia verklaart dominante MotoGP-start: "We hebben iets speciaals gedaan"

Aprilia domineerde het eerste raceweekend van het MotoGP-seizoen 2026 in Thailand. Hoewel de overwinning in de sprintrace naar KTM en Pedro Acosta ging, eindigde de Italiaanse fabrikant in alle andere sessies bovenaan. Zo ook in de Grand Prix zelf: Marco Bezzecchi won dominant en achter Acosta eindigden Raúl Fernández, Jorge Martín en Ai Ogura als derde, vierde en vijfde.

Tegelijkertijd beleefde de dominante kracht van de afgelopen jaren, Ducati, in Buriram het slechtste weekend in bijna zes jaar tijd. Voor het eerst sinds de Europese GP van 2020 eindigde er geen enkele rijder van het merk in de top-vijf. Ook de reeks met 88 opeenvolgende Grands Prix met een Ducati op het podium kwam in Thailand ten einde na de uitvalbeurt van Marc Márquez, die tot dat moment overigens wel meevocht om de podiumplaatsen.

Maar was de dominantie van Aprilia te danken aan de stappen die de fabrikant uit Noale afgelopen winter zelf heeft gezet, of juist aan een stap achteruit door Ducati? Het eerste was in Thailand het geval, benadrukte Massimo Rivola. "Als ik naar de prestaties kijk, denk ik dat Pedro iets bijzonders heeft laten zien. De grootste stap werd hier door Aprilia gezet – meer dan door Ducati", zei de CEO van Aprilia Racing.

"Ik denk dat Honda ook vrij dichtbij zat. Misschien waren wij gewoon iets beter met bandenslijtage. Maar als we naar de rondetijden kijken, was er vanaf dag één eigenlijk maar één die bovenaan stond: Bez. Ik denk niet dat Ducati het moeilijk had. Ik denk dat Aprilia op dit circuit iets speciaals heeft gedaan. We zullen het in de komende races zien. Als het gewoon het complete pakket is, dan zou dat natuurlijk goed nieuws voor ons zijn."

"Maar Marc vocht hier ook mee. Pedro reed bijvoorbeeld een snelle Q2, dus hij zat daar een beetje tussenin. En als je in het midden zit, weet je dat het lastig is. Het was duidelijk indrukwekkend om Ai zoveel rijders zo makkelijk te zien inhalen. Maar in die fase speelde bandenslijtage ook een rol. En het was Marc die het tempo managede."

Massimo Rivola (rechts) overlegt met teammanager Davide Brivio van satellietteam Trackhouse. Foto door: Qian Jun / MB Media / Getty Images

De motorfiets van Ducati geldt al jaren als het compleetste pakket op de MotoGP-grid, maar Aprilia pakte de afgelopen periode de belangrijkste zwaktes van de RS-GP aan. Met succes, want drie van de laatste vier Grands Prix van 2025 werden al gewonnen door Aprilia. Ook de eerste hoofdrace van 2026 viel dus ten prooi aan het merk.

Dat dankte Aprilia mede aan de ontwikkelingen voor de RS-GP op aerodynamisch gebied. "We pushen behoorlijk hard op het gebied van aerodynamica. Tegelijkertijd denken we dat het altijd in kleine details zit. Kleine details maken het verschil", legde Rivola uit.

"Je kunt zien dat de vorm van de motor behoorlijk anders is dan vorig jaar. Wat ik het mooiste vind, is dat – gezien hoe moeilijk het is voor rijders om een nieuw aeropakket te ‘verwerken’ – elke keer dat we iets nieuws introduceren op dat vlak, het werkt. Dat betekent dat onze modellen goed functioneren. De manier waarop we werken, wordt steeds beter. Ik blijf het herhalen, maar elk jaar worden we een betere fabriek. En als je een betere fabriek hebt, dan krijg je ook betere prestaties."