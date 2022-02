Scoort Aprilia de eerste MotoGP-zege? "Zijn dichterbij dan ooit"

Na een jarenlange worsteling had Aprilia in 2021 een doorbraak. Aleix Espargaro gidste Aprilia naar de eerste podiumfinish sinds de terugkeer van het merk in 2015. Aprilia was de afgelopen jaren verbonden aan Gresini Racing, maar staat nu weer op eigen benen. Dankzij concessies heeft Aprilia de RS-GP de afgelopen tijd vrij kunnen ontwikkelen en dat heeft het merk geen windeieren gelegd. Na het podium in Silverstone maakte het merk eerder deze maand grote indruk tijdens de wintertesten in Sepang en Mandalika.

De volgende stap is duidelijk: een race winnen. “Ja, dat is het zeker”, zegt kopman Espargaro. “Natuurlijk gaan we proberen om een race te winnen, maar dat is erg moeilijk. Het kampioenschap is zeer competitief en ik denk dat het dit jaar moeilijker dan ooit gaat worden. Het niveau van de motoren en de rijders is ongelooflijk. We zijn wel dichter bij dan ooit bij dat doel. Het is een moeilijk te realiseren doel, maar we staan er beter voor.”

Volgens Espargaro is het een realistisch doel om in de top-zes van het kampioenschap te eindigen en de kaap van 200 punten te ronden. “Het is lastig om te zeggen waar ik blij mee ben, ik ben heel erg ambitieus. Misschien wel te ambitieus”, aldus Espargaro. “Ik kan een heel goed kampioenschap rijden en top-zes rijden, maar dan kan ik nog niet blij zijn. Dat is onderdeel van het leven en van de sport. Het belangrijkste is dat we tevreden kunnen zijn met het werk dat we gedaan hebben. En ik kan tevreden zijn als we ons ten opzichte van vorig jaar verbeterd hebben. Dat is heel belangrijk. We waren achtste in het kampioenschap, als we dat kunnen verbeteren en 200 punten kunnen scoren, dat is voor ons realistisch. Je kunt niet van de achtste plek in het kampioenschap naar het winnen van de titel, dat is niet realistisch. Al zou ik het nog zo graag willen.”

Espargaro waakt voor euforie, zeker omdat het seizoen nog niet begonnen is. “We werken keihard en we zijn nog niet heel blij met wat we dit voorseizoen hebben laten zien. Het waren nog maar de wintertests hè, dit waren nog geen races. We doen het goed, de motor werkt al vanaf de eerste run die Lorenzo Savadori in Sepang deed heel aardig.”