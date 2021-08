Aprilia wil Viñales dit jaar al aan de start brengen in de MotoGP

Eerder op vrijdag werd bekend dat Maverick Viñales en het Yamaha MotoGP-team met onmiddellijke ingang uit elkaar zijn gegaan. Volgens het Japanse merk had de Spaanse rijder in de slotfase van de Grand Prix van Stiermarken met opzet geprobeerd de motor in zijn M1 te beschadigen. Om die reden werd besloten om hem een week later niet te laten rijden in de Grote Prijs van Oostenrijk. Afgelopen week kwam naar buiten dat Viñales niet terug zou keren voor de Britse MotoGP-race, die voor volgende week staat gepland, en vrijdagochtend werd dus wereldkundig dat Yamaha en Viñales definitief met elkaar hebben gebroken.

Saillant detail in het persbericht van vrijdagochtend was dat Yamaha specifiek noemde dat Viñales, waarvan maandag bekend werd dat hij volgend jaar voor Aprilia zal uitkomen, vrij was om zijn eigen weg te gaan. Daarmee leek er een mogelijkheid te zijn voor Viñales om zich al eerder bij zijn nieuwe werkgever te voegen.

Verschillende bronnen in de MotoGP-paddock hebben inmiddels aan Motorsport.com bevestigd dat Aprilia-baas Massimo Rivola Viñales inderdaad zo snel mogelijk op een RS-GP wil zien. En dan niet alleen om te testen, ook om te racen, zodat beide partijen vast ingespeeld op elkaar kunnen raken voor volgend jaar. Slachtoffer van dit hele verhaal zou dan wel eens Lorenzo Savadori kunnen zijn. De Italiaan werd vorig jaar als noodoplossing gehaald, nadat de schorsing van Andrea Iannone tot medio 2023 was bevestigd. Savadori scoorde dit seizoen nog maar vier punten. In Portugal werd hij veertiende. In Mugello en Barcelona was er een vijftiende plaats.

De Grand Prix van Groot-Brittannië komt waarschijnlijk te vroeg voor de rijderswissel. Aannemelijker is dat Viñales in de Grote Prijs van Aragon zijn debuut maakt voor Aprilia, nadat hij ook getest heeft met zijn nieuwe team. Deze race staat gepand voor 12 september.

Yamaha heeft inmiddels aangekondigd dat Cal Crutchlow Viñales zal vervangen in Engeland. De Brit zou eigenlijk bij SRT invallen voor Franco Morbidelli, die nog herstellende is van een knieoperatie, maar daar zal nu Jake Dixon zijn MotoGP-debuut maken. De 25-jarige Brit komt over uit de Moto2, waar hij momenteel negentiende staat in het kampioenschap.