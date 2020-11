Aprilia begint met drie coureurs aan MotoGP-seizoen 2021

Aleix Espargaro is de eerste. Hij werd eerder dit jaar al vastgelegd als kopman en heeft in 2021 sowieso de beschikking over een zitje. De strijd om het tweede zitje gaat tussen testrijders Bradley Smith en Lorenzo Savadori. Beide heren stonden al bij Aprilia op papier als testrijder, maar het merk gaat de komende winter gebruiken om tot een besluit te komen over wie gaat racen in 2021.

In een verklaring stelt het merk dat er in de afgelopen weken contact is geweest met diverse rijders, maar dat er geen akkoord bereikt werd: “Soms vonden rijders dat ze zelf niet klaar waren voor de stap en tegelijkertijd hadden ze al een contract voor 2021”, aldus Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing. “Wij begrijpen die beslissing volkomen. We hebben nu de voorkeur gegeven aan het doorgaan met onze eigen rijders, in plaats van te kiezen voor opties waar wij zelf ook niet volledig van overtuigd zijn. Aleix heeft het seizoen goed afgesloten en blijft in 2021 de toprijder. Lorenzo heeft de afgelopen drie races progressie getoond en op de professionaliteit en ervaring van Bradley kunnen we altijd rekenen. Aleix blijft natuurlijk onze toprijder. Over de rol van tweede rijder en testrijder zullen we aan het eind van de wintertests een beslissing nemen.”

Iannone raakte eind vorig jaar betrokken bij een dopingzaak nadat hij positief testte op het middel Drostanolon. Hij kreeg eerder deze maand te horen dat zijn schorsing verlengd is tot de maximale duur van vier jaar. Aprilia steunde de coureur openlijk totdat de schorsing bekend werd gemaakt, maar moest nu dan toch op zoek naar een coureur voor het tweede zitje. In dezelfde verklaring laat Aprilia weten: “Het gedwongen verlies van Andrea Iannone, en bovenal de lange periode die het in beslag nam voordat er een oordeel was, is zeer schadelijk geweest voor Aprilia Racing. De enige ‘fout’ van het merk is dat we altijd achter onze rijder zijn blijven staan in de periode die het afronden van het proces in beslag heeft genomen.”

Het merk shopte bij ervaren MotoGP-coureurs, maar kreeg bij Andrea Dovizioso en Cal Crutchlow nul op het rekest. Daarna werd de focus verlegd op de Moto2, waar de meeste coureurs ook al een contract getekend hadden. Marco Bezzecchi kreeg van VR46 geen toestemming om de stap te maken. Fabio di Giannantonio staat volgend seizoen onder contract bij het Moto2-team van Gresini en heeft naar verluidt een optie om een jaar later de overstap naar de MotoGP te maken.