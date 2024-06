De MotoGP-rijdersmarkt is in volle gang. Een van de opmerkelijkste transfers is de stap van Jorge Martín. De kampioenschapsleider maakte maandag bekend aan het einde van het huidige seizoen Pramac Ducati te verlaten om zijn geluk bij Aprilia te beproeven. Volgens insiders maakte de Spanjaard de keuze omdat er voor hem geen plek bij het Ducati-fabrieksteam is, want het zitje naast Francesco Bagnaia is zo goed als zeker voor Marc Márquez. Er werd gesuggereerd dat het vertrek bij Ducati gemotiveerd is door frustraties vanwege het uitblijven van het fabriekszitje, maar Aprilia-baas Massimo Rivola weet niet of dat klopt.

"Alleen Jorge kan daar antwoord op geven", begint de voormalig Formule 1-engineer na een vraag over de redenen van de overstap van Martín. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben dat hij de stap heeft gezet. Mocht hij wel boos zijn, dan kan hij misschien een tiende per ronde sneller zijn. Ik weet het echt niet [of hij boos op Ducati is], maar ik weet wel dat ik een heel blije Jorge heb gezien. Misschien had hij zich niet voorgenomen om nu al een beslissing te moeten nemen, maar dat heeft hij toch gedaan."

Volgens Rivola was ook Aleix Espargaró betrokken bij het aantrekken van Martín. Espargaró stopt aan het einde van het seizoen als fulltime MotoGP-coureur en zag in Martín de ideale opvolger. "Aleix was enthousiast en wilde hem graag verwelkomen", vertelt Rivola. "Ik denk dat dit voor Martín een enorm belangrijke beslissing is en er ook een last van zijn schouders valt. Volgens mij was dit een bewuste keuze van Jorge en is hij heel blij."

Niet te missen kans

Tot maandag had Martín de beste papieren voor het zitje bij het Ducati-fabrieksteam, maar dat sloeg om nadat Márquez verklaarde dat een plek bij Pramac voor hem geen optie was. Teambaas Gigi Dall'Igna besloot daarom laatstgenoemde over te hevelen naar het fabrieksteam, waardoor Martín op zoek ging naar een andere uitdaging. "Ik had niet gedacht dat een coureur van zijn kaliber vrij zou komen. Toen we zagen welke keuzes Ducati nam, zagen we een kans en die pakten we direct."

Wie de teamgenoot van Martín wordt, is niet zeker. Maverick Viñales zit nu op die machine, maar zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Rivola hoopt de 29-jarige coureur te behouden, maar weet niet zeker of dat lukt. "Als dat lukt, dan hebben we de beste line-up, maar je kan niet alles hebben wat je wil", besluit hij.