Aprilia-chassis niet veel minder dan Honda, denkt Espargaro

Aprilia kwam tijdens de afgelopen wintertests met een volledig nieuwe RS-GP en kwam sterk voor de dag tijdens de testdagen in Qatar en Maleisië. Ook woensdag, toen er voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix getest werd, liet Aprilia zich weer aardig zich. Vrijdag kon Espargaro er echter geen vervolg aan geven. De coureur scoorde een zestiende tijd in de gecombineerde tijdenlijst. De coureur had voor het eerst problemen met vibraties aan de voorkant, maar ondanks dat was Espargaro tevreden over het gedrag van de nieuwe fiets.

“Ik heb twee of drie ronden achter [Marc] Marquez kunnen rijden”, zei Espargaro over de eerste training. “Ons doel voor de toekomst is het verbeteren van het koppel, zeker wanneer we de motor rechtop zetten. De Honda is extreem sterk, dat is ongelooflijk. Marc zorgt ervoor dat hij heel veel snelheid mee kan nemen door de bocht, maar dat komt vooral door zijn stijl. Ik denk niet dat de Honda veel beter is dan de Aprilia als het aankomt op het bochtenwerk, of als het gaat om het remmen. Ons chassis is goed, ik kon hem goed volgen in de snelle bochten, maar zodra we op het gas gaan is de Honda heel erg sterk. Ze kunnen het vermogen overbrengen op de baan en dat is waar wij nog aan moeten werken. We missen die acceleratie bij het uitkomen van de bocht.”

De betrouwbaarheid van de nieuwe Aprilia V4-motor was de afgelopen winter niet al te best en ook tijdens de Jerez-test bleek het nog niet opgelost. De Italiaanse constructeur heeft voor dit seizoen dispensatie gekregen om de machine verder te ontwikkelen en de betrouwbaarheid te verbeteren. Voor de Spaanse GP heeft Aprilia de motor een beetje getemperd om meer data te verzamelen en de betrouwbaarheid te maximaliseren. “Helaas weet iedereen dat we wat problemen gehad hebben met het motorblok, het is nog een heel nieuw blok”, aldus Espargaro. “We willen de finish van de race halen, punten scoren en tot het eind van het seizoen goed presteren in het kampioenschap. Natuurlijk proberen we het motorblok een beetje te ontlasten, zeker het toerental. We proberen kilometers te maken met dit blok en te leren wat we ermee kunnen. Ik hoop dat we deze lijn door kunnen zetten, de engineers zullen we dit of volgend weekend dan meer toeren geven.”

Met medewerking van Lewis Duncan