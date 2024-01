Het gaat in de MotoGP een spannende periode worden op de rijdersmarkt. Bijna alle contracten lopen eind 2024 af en ook bij Aprilia zijn alle vier de coureurs na komend seizoen zonder contract. Voor Aprilia CEO Massimo Rivola het uitgelezen moment om rond te kijken naar andere beschikbare coureurs. Naar verluidt wil de Italiaan graag landgenoot Enea Bastianini verleiden tot een overstap. Bastianini rijdt nu nog voor het fabrieksteam van Ducati, maar ook zijn verbintenis eindigt aan het einde van komend jaar.

In een interview met GPOne.com tijdens de teampresentatie van Trackhouse bevestigt Rivola dat de 26-jarige coureur op zijn verlanglijstje staat. "Ik denk dat het een publiek geheim is dat ik gecharmeerd ben van Enea als rijder. Carlo Pernat (de manager van Bastianini) weet heel goed dat het ook dankzij mij is dat hij bepaalde resultaten heeft tijdens de onderhandelingen met Ducati. Het zou voor ons nuttig zijn om een Italiaanse rijder te hebben, of dat nou Enea is of een ander. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.", noemt de CEO.

Het is volgens Rivola daar niet mee gezegd dat de coureurs die nu vastliggen geen kans hebben op contractverlenging. "Misschien maken we wel bekend dat de coureurs langer bij ons blijven", noemt de 52-jarige Italiaanse topman. "Ik ben heel blij met de twee, of eigenlijk vier, coureurs die we hebben." Hij voorspelt ook dat de eerste maanden in de rijdersmarkt het spannendst worden. "De eerste drie maanden worden wild, maar wij zullen er kalm mee omgaan."

Mooie kans voor Trackhouse met 2023 Aprilia

Komend seizoen gaat Trackhouse Racing voorzien worden van de nieuwste Aprilia's, al krijgt Raul Fernandez die pas na een aantal races. Rivola ziet daar alleen maar positieve kanten aan. "Het is voor ons op zowel marketing- als prestatieniveau een hele grote kans. Het is ons doel om op middellange termijn alle coureurs op fabrieksfietsen te hebben", onthult de Aprilia-baas, die dat doel na een aantal races pas behaald. Waarom dat niet direct lukt, is volgens de Italiaan vooral te wijten aan tijdgebrek. "Ze hadden allebei tijdens de officiële test op die machine willen zitten, maar dat is onmogelijk. Dit jaar krijgen ze hem wel, waardoor het voor ons een officieel fabrieksteam wordt."