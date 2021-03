Aprilia heeft 'belangrijkste jaar' in de MotoGP voor de boeg

Aprilia is anno 2021 het enige team in de MotoGP dat nog onder het concessiesysteem valt, een programma waardoor de mindere goden in de klasse iets meer vrijheid hebben op het gebied van ontwikkeling en testen. De motorontwikkeling is voor 2021 grotendeels bevroren door de coronacrisis, alleen Aprilia en KTM hebben de vrijheid om nog aan de krachtbron te werken. De Oostenrijkse fabrikant heeft reeds gezegd dat het niet met een volledig nieuw blok komt, Aprilia heeft al wel met nieuw materiaal getest.

Ondanks dat Aprilia vorig jaar weer de hekkensluiter was bij de constructeurs, gaf kopman Aleix Espargaro meermaals toe dat de RS-GP van 2020 de beste was waarmee hij had gereden. Onder de huidige reglementen heeft Aprilia een geweldige kans om de achterstand op de andere fabrikanten te dichten. Ook Rivola ziet de mogelijkheden. Motorsport.com vroeg de teambaas na afloop van de teampresentatie of 2021 een van Aprilia’s meest belangrijke seizoenen wordt. “Voor mij is het antwoord ja op die vraag”, reageerde hij. “Het is mijn derde jaar en mijn tweede motor, in 2019 was de motor al klaar. Het is het belangrijkste jaar, zeker nu we het zonder Fausto [Gresini] moeten doen. De ambitie was om met een fabrieksteam te komen en zelfs een satellietteam op te zetten [voor 2022]. Het helpt als we vier rijders en vier coureurs hebben, dat levert veel data op en werkt positief voor de groei van het team. Ja, dit is een heel belangrijk seizoen voor ons. Ik heb er een positief gevoel over.”

Zitje Savadori 'een bedrijfskeuze'

Rivola onthulde dat er door Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta een deadline is gesteld om de plannen voor een satellietteam bekend te maken. In mei moet er duidelijkheid komen. Rivola wilde daar donderdag verder nog niet op ingaan vanwege de dood van Gresini-teambaas Fausto Gresini. Net als de nieuwe motor heeft Aprilia ook een aangepaste line-up. Voormalig testrijder Lorenzo Savadori wordt de teamgenoot van Espargaro. Aanvankelijk wilde het team twee rijders evalueren, ook Bradley Smith was kanshebber voor een zitje, maar uiteindelijk besloot men binnen het bedrijf anders. “De beslissing is genomen door het bedrijf”, zei Rivola over de keuze tussen Savadori en Smith. “We hebben besloten iets eerder de knoop door te hakken dan we eigenlijk dachten. De keuze had namelijk ook effect op andere mensen in het team en het is belangrijk om aan de ontwikkeling van het team te werken. Het is waar dat Bradley ervaring heeft, zijn karakter past ook goed bij de rol van een testrijder. Lorenzo heeft die ervaring niet, dus dat was van invloed op de keuze.”

Rivola benadrukte dat hij Smith graag wil behouden als testrijder, maar dat is geen zekerheid.