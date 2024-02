Aprilia bekent kleur en onthult MotoGP-livery voor 2024

De afgelopen weken hebben negen MotoGP-teams hun livery voor het seizoen 2024 al onthuld. Voor slechts twee teams stond de teampresentatie nog op het programma: Aprilia en Pramac Ducati. Aan de vooravond van de afsluitende collectieve wintertest in Qatar heeft Aprilia als tiende team kleur bekend door de kleurstelling voor het aankomende seizoen te onthullen.

De overheersende kleur is, net als de afgelopen jaren, zwart met rode en paarse delen. De kleuren passen onmiskenbaar bij een motorfiets die tijdens het testen al de 'Batmobile' werd genoemd vanwege de futuristische vormen van zijn staart. Op de zijkanten van de kuip en op de voorvleugel staat een groot Aprilia-logo in rood en wit.

Aprilia RS-GP24

Aprilia is in 2015 teruggekeerd in de MotoGP en heeft sindsdien een lange weg bewandeld richting de top. In het eerste seizoen hebben de rijders slechts 39 punten behaald en ook in 2017 en 2018 kende het merk uit Noale nog beroerde seizoenen, maar sindsdien is de weg omhoog gevonden en is men met een serieuze opmars bezig. In 2021 tekende Aleix Espargaro voor de eerste podiumplaats van de RS-GP in de MotoGP, gevolgd door de eerste overwinning in 2022. Dat jaar eindigde Aprilia ook op de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Afgelopen seizoen eindigde de fabrikant opnieuw op de derde plaats in het kampioenschap en werden er zelfs twee Grands Prix en een sprintrace gewonnen.

Espargaro is ook in 2024 weer van de partij bij Aprilia. De 34-jarige rijder uit het Spaanse Granollers racet sinds 2017 al voor zijn huidige werkgever en dus is de samenwerking inmiddels toe aan het achtste seizoen. Zijn teamgenoot is opnieuw zijn landgenoot Maverick Viñales. De rijder uit Madrid meldde zich in de tweede helft van 2021 voor het eerst bij Aprilia, nadat hij eerder dat jaar vroegtijdig vertrokken was bij Yamaha. Viñales en Espargaro beginnen dus aan hun derde volledige seizoen als teamgenoten bij Aprilia. Afgelopen seizoen bleken ze in ieder geval behoorlijk aan elkaar gewaagd, want na twintig Grands Prix en negentien sprintraces werden ze slechts door twee punten gescheiden in de eindstand van het kampioenschap.

Na de onthulling van de Aprilia RS-GP is Pramac Ducati het enige team dat nog een livery moet presenteren voor het MotoGP-seizoen 2024. De Italiaanse renstal doet dat pas op 28 februari, een ruime week voordat het seizoen wordt afgetrapt met de Grand Prix van Qatar.