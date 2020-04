Aprilia: Volgend jaar racen met 2020-motoren "geen idioot plan"

Het huidige MotoGP-seizoen is kort voor de start abrupt tot stilstand gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Met de annulering van Mugello en Barcelona zijn de eerste acht races van het seizoen inmiddels uit het wedstrijdschema gehaald. Het gebrek aan races stort de teams in een potentiële financiële crisis en daarom hebben de eigenaren van de sport besloten om een steunpakket in te richten. Alle privéteams in de MotoGP, als ook KTM, en de 31 teams in Moto2 en Moto3 krijgen de komende drie maanden een geldbedrag van Dorna.

Woensdag spreken de leden van de MSMA, het verbond van MotoGP-fabrikanten, over het mogelijk bevriezen van de motorontwikkeling. Dit is in navolging van de Formule 1, waar men besloten heeft de introductie van de 2021-reglementen uit te stellen naar 2022. Ondanks dat het technisch reglement van de MotoGP in de komende winter stabiel zou blijven, zijn er wel maatregelen die kunnen werken op het hoogste niveau van de motorsport.

“In de huidige situatie, waar we het licht aan het eind van de tunnel nog niet gezien hebben en dat ook moeilijk te voorspellen is, zou het verkeerd zijn om alleen maar aan de sportieve zaken te denken”, zei Rivola in gesprek met Motorsport.com. “We moeten begrijpen welke uitdagingen de wereld te verduren krijgt en ik denk dat de Formule 1 goed gehandeld heeft, dat is ook iets wat wij moeten overwegen. In 2021 kunnen we racen met de 2020-motoren, dat is geen idioot idee als we daarmee de kosten kunnen drukken. Er zijn duizend andere manieren om het te doen, we kunnen de coureurs maar één motor geven of ze minder kilometers laten rijden. De kosten per kilometer van de motoren is belangrijk. Er zijn verschillende opties.”

In de MotoGP zijn er sowieso al beperkingen van kracht op de ontwikkeling van elektronica, mogen niet-concessieteams maar één specificatie motorblok gebruiken en zit er een restrictie op het aantal aerodynamische pakketten. Als gevolg van de uitbreiding van de wedstrijdkalender in 2020 hadden de MotoGP-teams al besloten om minder te gaan testen.

Met medewerking van Matteo Nugnes en Lewis Duncan