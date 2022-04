Aprilia anticipeert op verliezen MotoGP-concessies in 2023

Het Aprilia MotoGP-fabrieksteam heeft dit seizoen grote stappen gezet. Dat werd vooral duidelijk in de Grand Prix van Argentinië, waar Aleix Espargaro namens het merk voor het eerst aan de haal ging met een overwinning. Voor Aprilia was het de eerste overwinning in meer dan twee decennia en de eerste in het huidige MotoGP-tijdperk. Hij stond bovendien ook nog een week aan de leiding van het wereldkampioenschap, al moest hij die positie wel weer afstaan na de Amerikaanse Grand Prix. Het lijkt er steeds meer op dat het succes van Aprilia geen toevalstreffer was. Espargaro presteert goed en ook Maverick Viñales geeft signalen dat het steeds beter gaat.

Zo denkt men er ook bij Aprilia over. “Ik heb de indruk dat we dit seizoen nog vaker in de positie komen om races te winnen”, zegt een engineer van het team in gesprek met Motorsport.com. Het kan zo zijn dat Aprilia de concessies verliest. De fabrikant moet zes punten scoren om van de voordelen af te komen. Een overwinning is goed voor drie punten, de tweede plek voor twee punten en de derde plek levert een punt op. Vorig jaar haalde Espargaro al een podium in Silverstone wat het totaal van Aprilia nu op vier punten brengt. Motorsport.com heeft vernomen dat Dorna en de FIM overwegen het concessiesysteem te schrappen als Aprilia er niet meer onder valt.

Het concessiesysteem werd in 2016 geïntroduceerd om nieuwe merken aan te trekken en ze de kans te geven om qua prestaties de grote merken bij te halen. Concessiemerken mogen veel meer testen en krijgen per seizoen negen motorblokken per coureur, reguliere merken mogen maximaal zeven blokken gebruiken. Een concessiemerk mag de motorblokken ook gedurende het seizoen ontwikkelen, bovendien heeft Aprilia de mogelijkheid gehad om zes wildcards in te zetten. Testrijder Lorenzo Savadori zal de komende twee MotoGP-weekenden in Portimao en Jerez twee van deze wildcards gebruiken. Alles wijst erop dat het huidige systeem aan het eind van dit jaar verdwijnt.

Het is waarschijnlijk de reden dat Aprilia al handelt alsof de concessies al verleden tijd zijn voor het merk. “Het is zeker mogelijk dat we ze verliezen, maar ik denk niet dat het een groot probleem voor ons zal worden”, zegt Aprilia Racing CEO Massimo Rivola tegen deze site. “In feite werken we in voorbereiding op 2023 al alsof we ze niet meer hebben. Dat we nu een zelfstandig fabrieksteam zijn, zonder Gresini, heeft daar zeker bij geholpen.”

Aprilia wil dit jaar proberen het seizoen af te maken met een maximum van acht motoren. “Het is een goede strategie dat we een bepaald aantal motorblokken gebruiken met daarbij een veiligheidsmarge. In ons geval proberen we eentje uit te sparen omdat we anticiperen op het verliezen van de concessies”, zegt technisch directeur Romano Albesiano tegen Motorsport.com. “Alleen als het nodig is, zullen we ze gebruiken.”