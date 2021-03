Aprilia organiseert driedaagse privétest voor Dovizioso

Dovizioso verliet na het seizoen 2020 het fabrieksteam van Ducati en kondigde een sabbatical aan. Aprilia hoopte in te kunnen spelen op de beschikbaarheid van de Italiaan en bood hem een racecontract voor 2021 aan. De Italiaan legde het aanbod naast zich neer, hij vond de tijd nog niet rijp voor een dergelijke stap. Datzelfde gebeurde met een aanbod van Yamaha om daar testrijder te worden. Volgens Dovizioso was de kans op een rentree in het MotoGP-circus bij de Japanse fabrikant niet groot genoeg.

Motorsport.com heeft vernomen dat de gesprekken tussen Aprilia en Dovizioso sinds februari weer op gang gekomen zijn. Het gaat om een rol als testrijder. Het optreden van het merk tijdens de pre-season test in Qatar zou de interesse van de drievoudig vicekampioen verder hebben aangewakkerd. Aprilia heeft nu een driedaagse privétest gepland, van 12 tot en met 14 april.

Dovizioso liet weten: “Ik ben blij met de belangstelling van Aprilia. We spraken over de mogelijkheid van deze test en ik wilde de uitnodiging graag aannemen. Zo kan ik weer eens op een MotoGP-machine rijden en in vorm blijven. Ik wil Aprilia bedanken voor deze kans.” Teammanager Massino Rivola voegde toe: “Deze dagen in Jerez zijn simpelweg bedoeld om elkaar beter te leren kennen, ook op de baan. Het wordt geen ‘proefhuwelijk’ maar een kans om samen kilometers te maken zonder bindende commitment voor de toekomst.”

De kans is groot dat de fabrikant op zoek moet naar een nieuwe testrijder, aangezien de huidige coureur Bradley Smith vermoedelijk vertrekt. Hij was niet te spreken over de keuze van Aprilia voor Lorenzo Savadori als racecoureur in 2021.