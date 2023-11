Aprilia moet aan de slag: hitteprobleem RS-GP bereikt kookpunt

De MotoGP Grand Prix van Thailand van vorig weekend bevestigde het grote probleem waar Aprilia mee kampt met de RS-GP: de motorfiets raakt zijn hitte maar slecht kwijt. Het is een probleem waar de Italiaanse fabrikant al jaren mee kampt. Aanvankelijk uitte dat zich door warmteophopingen op diverse plaatsen van de motorfiets, waardoor rijders regelmatig van de motor stapten met verbrande huid op in het bijzonder hun handen en voeten. In de afgelopen jaren is het probleem eerder groter dan kleiner geworden, want in Buriram werd duidelijk dat de hete lucht zich nu ophoopt achter het ruitje.

De gevolgen daarvan zijn behoorlijk te noemen. Zodra de rijders tijdens de sessies ademhalen, krijgen ze lucht binnen die tot wel 70 graden Celsius is. Dat leidt niet alleen tot een gebrek aan zuurstof, maar kan ook zorgen voor schade aan de longen. Dit geldt vooral op de rechte stukken, als de rijders met hun helm achter het ruitje kruipen om zo aerodynamisch mogelijk op de motor te zitten. "Alle hitte van de motorfiets, het chassis en het motorblok komt vanuit het midden - rond de brandstoftank - en gaat richting de longen. We konden niet ademen", vertelde Aleix Espargaro na afloop van wat hij de zwaarste race van zijn leven noemde.

Espargaro kwam ondanks het ongemak in Thailand als vijfde over de finish, maar viel door een tijdstraf voor te lage bandenspanning terug naar de achtste positie. Hij was echter niet de enige Aprilia-rijder die problemen ervoer met de hitte van de motorfiets. "Ik kon de race niet afmaken. Het was zo heet op de motor en ik reed twee of drie ronden waarin ik niet kon ademen. Ik besloot om te stoppen, want het had geen zin om door te gaan", zei Maverick Viñales na afloop van de race in Buriram. Ook RNF Aprilia-rijder Raul Fernandez had er last van, want in de slotfase van de race viel hij terug naar de vijftiende positie: "Tien of elf ronden ging het goed, maar daarna begon ik me steeds slechter te voelen. Ik was dicht bij stoppen, maar uit respect voor het team en Aprilia reed ik de race uit, omdat ik nog in de punten reed."

Foto: German Garcia Ook koelsleuven in het bodywork helpen Aprilia niet om de hitte goed af te voeren.

De problemen met het afvoeren van de hitte op de RS-GP bestaat dus al langer, tot irritatie van Espargaro. "Het gebeurt iedere keer. De laatste vier jaar gebeurt het telkens op dezelfde circuits. Nu zat het echter echt, echt op de limiet", zei hij. Aprilia zit echter ook niet stil en heeft gewerkt aan mogelijke oplossingen. Zo probeerde de fabrikant in Indonesië een opening in de fairing uit om zo meer frisse lucht achter het ruitje te krijgen. "Ze proberen dingen, maar op dit moment werkt niets", oordeelde Espargaro, nadat hij in de warm-up in Thailand testte met een buis die frisse lucht aanvoert. "Het leverde echter niets op."

Rijders willen snel oplossing voor hitteprobleem

Zelf tast Espargaro in het duister over wat de oorzaak van het hitteprobleem is, maar wel ziet hij dat Aprilia momenteel de enige fabrikant is die ermee kampt. "Ik kan me de laatste keer dat ik op een andere motor zat niet herinneren, want dat was zeven jaar geleden. Maar Maverick heeft ervaring met de Yamaha en Raul met de KTM. Met hem sprak ik hierover en hij zei dat hij vorig seizoen geen last had van hitte", legde hij uit. Die visie werd gedeeld door Fernandez. "Vorig jaar ging het met de KTM heel goed in dit soort races, toen voelde ik nooit iets als dit. Het is onmogelijk om dit te managen."

Eén ding is voor de diverse rijders van Aprilia wel duidelijk: de fabrikant uit Noale moet snel actie ondernemen en met een oplossing komen. Espargaro benadrukt dat de situatie gevaarlijk is en daar sluit Fernandez zich bij aan. "Op het rechte stuk denk je 'oké, ik probeer te ontspannen en wat frisse lucht binnen te krijgen', maar dat is onmogelijk. Dit moeten we van de kant van Aprilia verbeteren, want op deze manier kunnen we niet racen", aldus de 23-jarige coureur. Viñales ziet dit als een belangrijk onderwerp waarover zijn werkgever moet praten, omdat er meer races in warme omstandigheden verreden zullen worden: "Het moet verbeterd worden. Als dat niet gebeurt, kan ik de [eerstvolgende] race in Sepang ook niet uitrijden."