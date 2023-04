Aprilia 1-2 in tweede training, veel toppers veroordeeld tot Q1

Onder een lekker Spaans zonnetje met een aanzienlijke asfalttemperatuur ging de tweede vrije training van start. Na de 1.36.770 van Dani Pedrosa in de ochtendsessie wisten de rijders wat hen te doen stond. Na de eerste serie runs prijkten Alex Marquez en Fabio Quartararo bovenaan de tijdenlijsten, maar hun 1.38.1 kwam nog niet in de buurt van de toptijden uit de ochtend. Ondertussen ging het fout voor Iker Lecuona. De vervanger van de nog altijd geblesseerde Marc Marquez bij het Honda-fabrieksteam ging in de laatste bocht onderuit, maar kon op de reservemachine verder. Voor teamgenoot Joan Mir ging het overigens niet veel beter, met twee kleine schuivers in de eerste twintig minuten. De schade bleef beperkt, maar goed voor het vertrouwen was het zeker niet.

Kort daarna ging de rode vlag uit vanwege de baanomstandigheden in bocht 13. De air fence bleek beschadigd bij de crash van Lecuona en moest vervangen worden. Na een kort oponthoud ging de sessie verder voor het tweede half uur. Op dat moment had enkel Lecuona zijn persoonlijk beste tijd verbeterd. Het was vooral wachten op de laatste fase van de training, wanneer de jacht op snelle tijden geopend zou worden.

Met een kwartier te gaan werden meer en meer rode sectoren genoteerd. Maverick Viñales zette de eerste serieuze stap door onder de 1.37 te knallen. Daarmee was hij de eerste van de toppers die zijn persoonlijk snelste tijd uit VT1 verbeterde. Merkgenoot Aleix Espargaro sloot niet veel later aan op de tweede stek, met op dat moment stonden er nog negen minuten op de klok. In de slotfase verbeterde Espargaro zich nog naar een 1.36.708, goed voor de snelste tijd van de dag. Viñales kwam twee duizendsten tekort en eindigde als tweede. Jack Miller gaf een ruime tiende toe voor de derde tijd, gevolg door Johann Zarco en Miguel Oliveira.

Verder naar achteren waren er grotere problemen voor meerdere grote namen. Wereldkampioen Francesco Bagnaia, WK-leider Marco Bezzecchi en Yamaha-frontman Quartararo kwalificeerden zich niet voor Q2 en moeten op zaterdag al vroeg aan de bak in de kwalificatie. Voor Espargaro, Viñales, Dani Pedrosa, Jorge Martin, Miller, Zarco, Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nakagami en Luca Marini is er alvast een plekje in Q2 gereserveerd.