Iannone heeft spijt van vertrek bij Ducati

Iannone maakte in 2013 zijn MotoGP-debuut bij Ducati-satellietteam Pramac en maakte in 2015 promotie naar de hoofdmacht. Anderhalf jaar later pakte hij de eerste overwinning voor de Desmosedici in meer dan zes jaar. De zege in de GP van Oostenrijk (2016) is nog altijd zijn enige succes op het hoogste niveau. In 2017 verkaste hij vervolgens naar Suzuki, maar koos daar in het voorseizoen voor de verkeerde krachtbron en moest een seizoen later alweer vertrekken bij de constructeur.

In een Q&A met voormalig wereldkampioen Max Biaggi op Instagram gaf Iannone toe dat hij in 2016 niet had moeten vertrekken met Ducati. In feite was het Ducati dat in 2016 besliste om de samenwerking met Iannone niet voort te zetten, die beslissing kwam deels tot stand toen hij teamgenoot Andrea Dovizioso in de laatste bocht van de Argentijnse GP onderuit reed. Het kostte Ducati een dubbel podium.

“Met de kennis van nu zou je altijd iets kunnen veranderen aan je verleden”, schreef Iannone, die recent een schorsing van achttien maanden kreeg voor een positieve dopingzaak. “In mijn geval had ik niet moeten vertrekken bij Ducati. De seizoenen 2015 en 2016 waren eigenlijk heel erg goed. De acceleratie en de remkracht van de motor was angstaanjagend goed, alleen het insturen van de bochten was lastig. Ik vertrok in 2017 naar Suzuki en daar was het andersom. Vandaag de dag moeten we een compromis vinden met de motor, eentje die tractie heeft maar ook goed in de bochten is.”