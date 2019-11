Iannone: "Was behoorlijk bang toen de motor in de brand vloog"

Andrea Iannone zegt dat zijn Aprilia RS-GP tijdens de MotoGP-test in Valencia in brand vloog omdat de motorfabrikant een "extreme" optie uitprobeerde met de versnellingsbak in een poging meer vermogen te vinden. Een paar uur na de testruns op woensdag veroorzaakte Iannone een rode vlag toen zijn Aprilia in brand vloog op het rechte stuk van het Circuit Ricardo Tormo.

Aprilia had geen nieuwe onderdelen om te testen in Valencia, wat Aleix Espargaro "totaal onaanvaardbaar" noemde. Wel probeerde het team verschillende afstellingen uit die van pas zouden komen bij de ontwikkeling van de 2020-motor. Daartoe behoorde het idee om de versnellingsbak van Aprilia met een kortere 'gear ratio' te testen, wat de engineers hebben afgekeken van de rivalen. Daarmee kan vrij eenvoudig meer pk's worden gevonden.

Het probleem was alleen dat de Aprilia van Iannone nog nooit zo'n hoog toerental bereikte als tijdens de test, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de motor van de Italiaan in de fik vloog. "We zijn niet gewend om een hoge snelheid te gebruiken zoals op woensdagochtend. We hebben een extreem idee geprobeerd, omdat we begrepen dat onze tegenstanders veel kortere ratio's gebruikten en dus veel hogere toerentallen hadden. Onze motor heeft alleen nog nooit zo'n hoog aantal bereikt en dat leverde een risico op."

Hij voegde eraan toe dat het best wel een bang moment was toen zijn machine vlam begon te vatten. "Ik was best bang, omdat het op het rechte stuk gebeurde en de fiets snel in brand vloog. Het werd erg heet rond mijn voeten en er zat olie op de remhendel. Je bent boos op zo'n moment, maar dat is denk ik normaal. We hebben verschillende ideeën geprobeerd om meer pk's te vinden. We weten dat we de motor moeten verbeteren en dinsdagavond hebben we een aantal zeer interessante dingen gevonden."

Iannone noemde Romano Albesiano, Aprilia's racing manager, "zeer dapper" voor zijn idee om kortere ratio's te gebruiken, hoewel hij de situatie als "zeer gevaarlijk" bestempelde. "Romano is in dit opzicht een zeer dapper persoon, want misschien hadden we deze situatie niet moeten riskeren. Maar hij leidde de groep om iets te vinden. Laten we zeggen dat het op één manier fout ging en op een andere goed. Maar het was een gevaarlijke situatie en duidelijk beangstigend."

Met medewerking van Lewis Duncan