Espargaro: Goed om geschorste Iannone te zien in Aprilia-box

Iannone zit momenteel een dopingschorsing van achttien maanden uit nadat hij vorig jaar tijdens de Grand Prix van Maleisië positief testte op verboden anabole steroïden. Zijn zaak is op dit moment in behandeling bij het internationaal sporttribunaal CAS. Iannone is in beroep gegaan tegen de beslissing omdat hij stelt onschuldig te zijn, het wereldantidopingbureau WADA pleit echter voor de maximale schorsingsduur van vier jaar.

Vorig weekend bezocht Iannone zijn team in Misano, het was voor de eerste keer dat hij weer in de MotoGP-paddock present was. Hoewel de verhouding tussen Espargaro en Iannone niet altijd even goed is geweest, vond de Spanjaard het goed om zijn teamgenoot weer te zien. “Ik zag een hele andere Andrea in Misano, het was goed om hem te zien”, zei Espargaro. “Hij was natuurlijk niet als rijder aanwezig, hij was heel ontspannen en een open boek. Hij heeft me tijdens een van de sessies geholpen, heeft naast me gezeten in de pitbox en met de engineers gesproken. Hij heeft ook op het circuit gekeken, het was een vreemde situatie. Maar het was goed, ik weet dat Andrea het de afgelopen maanden moeilijk heeft gehad. Hij worstelt met de situatie. Om bij te kunnen praten en hem dicht bij het team te zien, was heel goed nieuws voor Aprilia. Ik hoop dat hij in oktober een goede uitslag krijgt en terugkeert.”

Iannone nog steeds 'explosief snel'

Aprilia heeft publiekelijk steun uitgesproken voor Iannone en wacht op de uitspraak van het CAS voordat het merk een beslissing neemt over de line-up voor 2021. Mocht Iannone volgend seizoen terugkeren, verwacht Espargaro dat hij zeker nog competitief kan zijn: “Normaal word je in het leven vaker getest, natuurlijk is het dit jaar erg moeilijk geweest voor Andrea”, aldus Espargaro, die dit weekend in Barcelona zijn thuisrace rijdt. “Ik kan me zijn situatie niet voorstellen. Dit is ook waarom ik vaak gezegd heb dat het zo belangrijk is om een goede familie achter je te hebben staan. Het is normaal dat je met dit soort dingen op de proef gesteld wordt. Ik denk dat Andrea nog altijd explosief snel kan zijn, maar hij is misschien iets meer ontspannen. Ik hoop vooral dat hij goed nieuws krijgt in oktober.”

Met medewerking van Lewis Duncan