Andrea Dovizioso maakte in Silverstone bekend dat hij dit weekend in Misano zijn laatste MotoGP-wedstrijd zou rijden. De coureur kon het niet meer opbrengen om in de achterhoede te blijven rijden. Yamaha-testrijder Cal Crutchlow neemt de rest van dit seizoen zijn plek in. Het RNF Yamaha-team had allerlei festiviteiten voor Dovizioso geregeld tijdens de Grand Prix van San Marino. Zo stond de coureur vrijwel het hele weekend in het middelpunt van de belangstelling. Dovizioso eindigde in zijn laatste race op de twaalfde plek en was tevreden met zijn prestaties, maar de bescheiden Italiaan was nog meer verbaasd over de belangstelling.

“Het is een te gek weekend geweest, ik had de steun van zoveel mensen echt niet verwacht”, zegt Dovizioso. “Ik ben erg blij, het kon niet beter. Mijn beslissing om hier te stoppen was goed. Ik wil Yamaha, alle sponsoren en het team bedanken dat ze me dit toestonden. Het is perfect geweest, de race was net als anders. Ik kan niet snel zijn aan het begin van de race, het remmen is onmogelijk. Ik kon de voorste groep niet bijhouden, maar halverwege de race kon ik mijn tempo steeds verder opvoeren tot de laatste ronde. Ik kon een beetje spelen met de rijders om me heen en de positie vasthouden. Er zijn veel rijders gecrasht, maar de twaalfde plek is goed. Ik wilde graag nog een keer top-tien rijden, maar dat lukte niet.”

Dovizioso zei dat er tijdens het weekend geen plaats was voor emoties. “Tijdens de race en aan het eind van de race, was ik nog steeds rationeel”, gaat de 36-jarige verder. “Ik voelde heel weinig emotie. Je bent moe, maar het is niet het moment om emotioneel te worden. Je hoeft geen gekke dingen te doen voor de race, zeker op de manier waarop ik moet racen. Er waren geen problemen.”

Dovizioso heeft zijn laatste meters op de Yamaha M1 nog niet gemaakt. Dinsdag rijdt hij nog tijdens de Misano-test om een nieuwe helm van Alpinestars te testen. Daarna maakt hij de switch naar de motorcross. De vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar werkt ook nog aan een ‘geheim project’ waar hij later dit jaar meer over kan vertellen.