Dovizioso en Yamaha tasten in het duister na moeilijke GP Qatar

Nadat hij eind 2021 al enkele races op een Yamaha M1 uit 2019 reed, mocht Andrea Dovizioso in Qatar zijn racedebuut maken om de nieuwste M1 met fabrieksondersteuning. De rijder van RNF Racing kende op Losail echter een moeizaam eerste weekend. Door de stevige wind op zaterdag zat er voor de vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar niet meer in dan de twintigste startpositie. Op zondag wist Dovizioso enkele posities goed te maken door als veertiende te eindigen, 27,3 seconden achter winnaar Enea Bastianini.

Probleemloos verliep de race overigens niet voor Dovizioso. De bandenspanning in de voorband liep te hoog op. “Bij de start van de race hadden we wat problemen met de bandenspanning voor. Er is iets gebeurd en Yamaha moet dat onderzoeken. Maar alle Yamaha’s hadden daar problemen mee”, blikte hij terug op de problemen die hij in de eerste fase van de race kende. “Ik blokkeerde het voorwiel op vreemde plekken, ik begreep het niet. Ik verloor de voorkant twee keer, ging van de baan en ik begreep waarom toen ik de bandenspanning zag. Dat was de start en het was heel, heel slecht, ik verloor veel.”

Uiteindelijk werd het probleem minder voor Dovizioso, die met zijn veertiende plek uiteindelijk twee WK-punten veiligstelde. “Daarna kon ik alleen en op een normale manier rijden, waardoor mijn rondetijden met 1.55.4, 1.55.5 acceptabel werden. Het was niet supersnel, maar acceptabel en waartoe wij in staat zijn. Maar ik stond al op achterstand. Ook de band was helemaal op, maar dat is normaal vanwege de manier waarop je nu op de Yamaha moet rijden. Als je moeite hebt met de voorkant en geen snelheid kan maken in de bochten, gebruik je veel de wang van de achterband. Dat kan je niet doen, want je verliest de band. Het was dus niet ideaal.”

Hoewel de hoge bandenspanning van zijn voorband hem dus flinke problemen opleverde, stelt Dovizioso dat dit slechts als versterker voor zijn gebruikelijke problemen op de M1 fungeerde. Daar moet in zijn ogen naar gekeken worden, ook omdat regerend wereldkampioen Fabio Quartararo in Qatar met hetzelfde probleem kampte. “Ik heb geen goed antwoord omdat ze ernaar moeten kijken, maar ze hebben wat ideeën. Maar dit was niet het probleem, het verergerde het alleen maar. Het was dus heel slecht, vooral het gevoel in de openingsfase. Als je een probleem met de bandenspanning hebt, is dat geen probleem van de motor. We moeten dit begrijpen en op een betere manier gaan managen.”