De 36-jarige Italiaan maakte op Silverstone bekend over enkele weken zijn laatst MotoGP-race te rijden. De tegenvallende prestaties hebben hem doen besluiten om er vroegtijdig een einde aan te breien. Bij een terugblik op zijn carrière blijven vooral de jaren 2017, 2018 en 2019 hangen. De coureur vocht in die jaren met Marc Marquez en was een van de weinigen die de Spanjaard op een goede dag ook kon verslaan. In het kampioenschap lukte het echter nooit. In de genoemde jaren werd Dovizioso driemaal vice-wereldkampioen.

Hoe kijkt Dovi terug op die periode, heeft hij spijt van bepaalde zaken? “Terugkijkend zijn er natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Ik geloof dat je dat altijd wel hebt”, zegt Dovizioso tegenover onder meer Motorsport.com. “Hier en daar had ik waarschijnlijk dingen anders kunnen doen, maar daar kun je achteraf niets meer aan doen.” In de bewuste jaren was de voorsprong van Marquez telkens groot genoeg (37 punten, 76 punten en 51 punten). In diverse races slaagde Dovizioso er echter in om Marquez te verslaan. Met een grijns: “Helaas verkeerde Marc in die tijd in topvorm.”

Zijn overstap naar Yamaha mislukte jammerlijk. Bij satellietteam RNF kreeg Dovizioso de kans om te werken met fabrieksmateriaal, maar hij slaagde er niet in om zijn stijl aan te passen op de Yamaha M1. Vorig jaar deed Dovizioso een paar testdagen werk voor Aprilia, maar tot een racezitje kwam het niet. “Ik zat op dat moment in een hele andere fase”, zegt Dovizioso nu. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet eens testen, maar Massimo [Rivola, Aprilia CEO] heeft uitstekend werk geleverd door mij over te halen. Maar ik heb ze meteen duidelijk gemaakt dat een racezitje voor mij niet goed voelde.” Ondanks dat Aprilia nu vooraan rijdt en met Aleix Espargaro meedoet om de wereldtitel, heeft de routinier daar geen spijt van. “Het gevoel tijdens de tests met Aprilia was niet goed genoeg om te zeggen: hier wil ik mee racen.”

Dovizioso is op technisch vlak een van de beste coureurs die de MotoGP de afgelopen jaren gehad heeft. Hij kan technische zaken op de motoren heel goed uitleggen en legde bij Ducati de basis voor de fase waar het merk nu in zit. “Zoals ik ben”, reageert Dovizioso in gesprek met Motorsport.com op de vraag hoe hij herinnerd wil worden? “Ik ben heel ontspannen, ik ben geen showman. Ik ben gewoon een persoon die zegt wat hij denkt of gelooft. Ik zeg niet wat de mensen willen horen, ik probeer mijn overtuiging over te brengen. Als je kijkt naar mijn resultaten heb ik niet zoveel gewonnen als andere coureurs, maar ik heb het in de kampioenschappen best goed gedaan. Ik heb er nooit veel bombarie aan gegeven, maar ik was best goed. Uiteindelijk kijk je naar de resultaten en dan zat er meer in, maar ik denk dat je dat altijd wel hebt. Het team en de fabrikanten waar ik voor werkte hebben mij wat dat betreft altijd geloofd.”