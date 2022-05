Dovizioso is de wanhoop nabij: “Loop elke sessie tegen een muur”

Er begint zich een duidelijke lijn af te tekenen in de prestaties van Andrea Dovizioso, die al maanden moeite heeft zich aan te passen op de Yamaha M1. Sinds zijn terugkeer in de MotoGP heeft Dovizioso nog nooit het tweede deel van de kwalificatie gehaald. Ook heeft hij nog geen enkele top-tien gehaald. Na de zeventiende plaats in Jerez liet Dovizioso zijn onvrede opnieuw bleken, iets wat nu meer op moedeloosheid begint te lijken. Die twijfel wordt onderschreven met cijfers. In de eerste race van dit jaar eindigde Dovizioso op 27 seconden van de winnaar, maar de achterstand is sindsdien alleen maar opgelopen. In Spanje, waar de warmte overigens een rol speelde, was het aan het eind van de race maar liefst 35 seconden. In Portimao en Austin bleef Dovizioso beide keren op 29 seconden van de winnaar steken.

“Ik probeer te focussen op mijn manier van rijden”, zegt Dovizioso. “Ik probeer de schuld niet niet bij de afstelling, het werk of de negatieve aspecten van de motor te leggen, er is namelijk een rijder [Fabio Quartararo] die het heel goed doet met deze motor. Dan rijd je in elke sessie tegen een muur, dat blijft maar gaan. Dat blijft maar gebeuren en dat is op mentaal vlak ook heel lastig. Ik heb helemaal geen negatieve aanpak, ik zeg niet dat we iets moeten veranderen omdat het simpelweg niet klopt. Ik zeg wat mij dwarszit, maar het levert verder niet veel op bij Yamaha. We hebben een goede band, het zou namelijk niet veel veranderen op dit moment. Maar het is pijnlijk om elke keer tegen die muur aan te lopen. Dat is de realiteit.”

Dovizioso is nu op een punt aangekomen dat hij niet zeker weet of de aanpassing op de M1 nog gaat slagen. “Ik weet het gewoon niet of het alleen maar tijd kost om de automatismen aan te passen en dat ik beter kan rijden of dat dit het gewoon niet is voor mij. Zo heb ik in mijn loopbaan nog niet gereden. Zelfs met de Yamaha in 2013 moest ik me een beetje aanpassen, maar kon ik gewoon mijn eigen stijl volhouden. De huidige situatie bij Yamaha is een beetje anders, de grip is naar mijn mening aan de extreme kant.”

Tijdens de Jerez-test, op de maandag na de Grand Prix, probeerde Dovizioso verschillende zaken met de gewichtsverdeling van de machine. Maar ook dat had niet het gewenste effect. “We hebben de afgelopen winter al getest wat we konden”, gaat Dovizioso verder. Gevraagd wat hij zou willen veranderen aan de motor, zegt hij: “Ik ben niet de man die praat over onderdelen, dat is iets waar een rijder naar mijn mening niet over moet praten. Ik denk dat een rijder goede feedback kan geven, maar dat is het maximale. Ik praat niet over de oplossingen.”

Niet alleen de Yamaha is problematisch voor Dovizioso. Ook de achterband waar Michelin in 2020 mee kwam, zorgt nog voor problemen. Een oud probleem, waar Dovi in zijn tijd bij Ducati ook al malheur mee had: “Daar heb ik sinds 2020 al last van na het testen van de nieuwe constructie van de band. Dat is niet het enige, maar ik was er in 2020 ook niet snel genoeg mee toen ik nog voor Ducati reed. Ik werd dat jaar vierde, maar mijn prestaties waren niet goed. Dat scheelt vooral in de remzones, maar het is nu niet eens mijn grootste probleem.”